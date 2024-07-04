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Интерфакс-АВН

Нидерланды останутся надежным партнером ЕС и НАТО на международной арене - премьер страны

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Новое полевое снаряжение армии Нидерландов
Новое полевое снаряжение армии Нидерландов.
Источник изображения: invoen.ru

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Нидерланды продолжат играть важную роль в НАТО и Евросоюзе и соблюдать все подписанные международные договоры, заявил в среду премьер-министр страны Дик Схооф.

"На международной арене Нидерланды остаются и будут оставаться надежным партнером ЕС и НАТО, учитывая, что эти две организации являются краеугольным камнем нашей безопасности и процветания", - приводит слова Схоофа агентство ЭФЭ.

"Правительство Нидерландов продолжит соблюдать все международные договоры, подписанные нашим государством", - добавил нидерландский премьер.

Схооф отметил, что наиболее серьезными вопросами, с которыми столкнулись Нидерланды в последние годы, стали проблемы "предоставления убежищ и миграции, в том числе трудовой и студенческой, поскольку они оказывают слишком большое давление на единство общества".

Как сообщил Схооф, проблемы миграции Нидерланды намерены решать в том числе при взаимодействии с Евросоюзом. Так, правительство Нидерландов планирует обратиться в Еврокомиссию с просьбой за разрешением не выполнять действующие в ЕС общие правила, регулирующие миграцию.

"Сегодня я не могу дать 100% гарантии, что мы получим желаемое от Брюсселя, но я обещаю, что мы будем бороться за интересы Нидерландов", - подчеркнул Схооф.

Накануне король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге сформированное по итогам многомесячных переговоров новое правительство страны.

Правительство возглавил беспартийный бывший глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схооф.

Четыре нидерландские партии около месяца вели переговоры о кандидатуре на пост премьер-министра. В конце мая стало известно, что Схооф рассматривается на пост премьера Нидерландов. Позже сам Схооф подтвердил, что планирует занять пост главы правительства.

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Нидерланды
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