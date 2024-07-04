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Московский комсомолец

«Не просто взрыв, а взрывище»: очевидцы рассказывают об ударе по «Южмашу» в Днепропетровске

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Удар по «Южмашу» в Днепропетровске
Удар по «Южмашу» в Днепропетровске.
Источник изображения: КАДР ИЗ ВИДЕО / МК

«Удары шли один за одним»

Сегодня утром Днепропетровск накрыло российскими «Искандерами». Целью стал завод «Южмаш». Местные жители сообщают как минимум о 10 ударах, после которых над городом поднялись «дымовые грибы». Кадрами этих многочисленных огненных столбов заполнены чаты и сайты.

Украинские власти традиционно сообщают, что «все сбито». Однако люди уже не стесняясь выкладывают видео с места прилетов — полыхает территория «Южмаша». Причем видно, что с большой детонацией: после первого большого удара через несколько секунд рядом начинаются огненные разрывы поменьше. «Не просто взрыв, а взрывище. Огромный грибок. Сильнейший пожар», - пишет телеграм-канал «Первый Харьковский».

Впрочем, есть и кадры момента, на котором видно, как сбивают одну из ракет, после чего осколки летят по гражданским объектам, фасадам домов и автомобилям. «Руки трясутся, очень сильный взрыв. У всех паника, все кричат. Взрывов было много, шли один за одним», - рассказывает в местном чате жительница Днепропетровска.

По сообщениям телеграм-канала военного обозревателя Сергея Лебедева, были попадания также в стороне трамвайного депо №3, где «стоит тяжелая техника и сообщается о том, что на ремонт привозят артиллерийские системы, в том числе РСЗО». Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом и отключения электричества вне графика. Взрывной волной от удара по «Южмашу» повредило остекление бассейна «Метеор» и облицовку фасада Торгового центра «Аполо». «Жители наблюдают огромный столб дыма и около получаса была слышна детонация со стороны завода», - сообщает канал. Власти города сообщают о пострадавших во время падения обломков сбитой ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Южмаш
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