Войти
Интерфакс-АВН

Италия может купить у Rheinmetall танки и БМП на рекордные для компании 20 млрд евро - СМИ

231
0
0
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Итальянское правительство может купить более 200 танков Panther и не менее 350 БМП Lynx у германской Rheinmetall примерно за 20 млрд евро, пишет Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Если стороны согласуют такие условия, этот заказ станет крупнейшим в истории Rheinmetall.

Предполагается, что поставки будут продолжаться 15 лет, однако контракт еще не финализирован.

Ранее Италия планировала приобрести танки Leopard 2A8 у KNDS Deutschland, но переговоры о сделке завершились безрезультатно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Leopard-2
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
16.02.2023
"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву
26.03.2012
Немецкая TKMS подпишет контракт с Алжиром на 2,5 млрд евро
05.04.2011
Купи и стреляй
18.03.2011
Сухопутные войска разной степени тяжести
17.03.2011
Суровая отповедь
16.03.2011
Сухопутные войска признали отсталость российской техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке