Италия может купить у Rheinmetall танки и БМП на рекордные для компании 20 млрд евро - СМИ

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Итальянское правительство может купить более 200 танков Panther и не менее 350 БМП Lynx у германской Rheinmetall примерно за 20 млрд евро, пишет Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Если стороны согласуют такие условия, этот заказ станет крупнейшим в истории Rheinmetall.

Предполагается, что поставки будут продолжаться 15 лет, однако контракт еще не финализирован.

Ранее Италия планировала приобрести танки Leopard 2A8 у KNDS Deutschland, но переговоры о сделке завершились безрезультатно.