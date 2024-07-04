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Военное обозрение

МИД РФ: Россия исключает контакты с США по поводу инцидентов с американскими БПЛА в небе Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Россия не будет контактировать с США по поводу опасных сближений американских беспилотников с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российский МИД исключил какие-либо контакты с американской стороной из-за опасного сближения стратегических беспилотников ВВС США с российскими боевыми самолетами в небе Сирии. По его словам, этих инцидентов не было бы, если эти беспилотники летали где-нибудь поближе к Техасу. Другими словами, американцы допускают сближения намеренно, обсуждать с ними нечего.

Нет, никаких контактов не будет,

— ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Отметим, что в последнее время случаи опасных сближений американских беспилотников, да и боевых самолетов ВВС США с российскими истребителями резко возросли. Несколько инцидентов в небе Сирии произошло в конце июня. Также наши отмечают, что американские пилоты все чаще включают управление боевым вооружением своих самолетов при сближении с российскими.

Ранее между российскими и американскими военными в Сирии действовала специальная прямая линия, по которой обсуждались возможные инциденты. Она связывала между собой командующего ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии, оперативный центр на базе Эль-Удейд (Катар) и российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Действует ли она сейчас, данных нет.

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Катар
Россия
Сирия
США
Проекты
БПЛА
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