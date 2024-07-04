Роскосмос в 2024 году выделил 3,9 млрд рублей на форвардные контракты с частниками

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация готова оплачивать форвардные контракты в любой момент

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роскосмос выделил в 2024 году 3,9 млрд рублей на форвардные контракты с частными космическими компаниями по выкупу получаемых их спутниками данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). К сожалению, частные компании пока способны передать госкорпорации данных на 200-300 млн, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"В этом году уже запланировано 3,9 млрд под конкретных частников, но к сожалению, они переоценили свои возможности пока - и дай бог, они миллионов 200 выберут" - сказал Борисов в ходе правительственного часа.

По его словам, госкорпорация готова оплачивать форвардные контракты в любой момент, но пока получила отклик только от частной компании Sitronics. "По нашим данным, они поставили в наш единый банк данных и поставят еще по прогнозам продукции на 200-300 млн. Ну они находятся на стартапе, надеюсь, этот механизм заработает", - добавил Борисов.