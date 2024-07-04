РФ планирует к 2036 году иметь 2,6 тыс. спутников связи и дистанционного зондирования Земли - Борисов

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что орбитальная группировка РФ к 2036 году может составить до 2,6 тыс. аппаратов.

"Если реализуем все намеченные в программах мероприятия, то к 2036 году российская многоспутниковая орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли увеличится до 2600 космических аппаратов, из которых 35% составят коммерческие спутники", - сказал Борисов, выступая в Госдуме в среду.

По его словам, спутниковая группировка России в настоящее время составляет 244 космических аппарата.

"Суммарная производственная мощность организации изготовителей космической техники составляет до 30 ракет-носителей различного класса и до 40 космических аппаратов различного назначения в год. Совокупная выручка в 2023 году составила около 413 миллиардов рублей. Средняя производительность труда - 2,3 миллиона рублей на человека. В целом, несмотря на негативные последствия беспрецедентного секционного давления со стороны недружественных стран, можно сказать, что отрасль функционирует относительно стабильно", - заявил Борисов.