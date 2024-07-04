Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)

Аналитик Штефец: Россия далеко продвинулась, и не только на фронте

Кроме продвижения на фронте у русских есть и более значительные успехи, заявил в интервью PL аналитик Ярослав Штефец. Российская армия научилась противостоять высокотехнологичному западному оружию. А по производству вооружений Москва обгоняет всю коалицию НАТО. Но и это еще не все.

Карел Шебеста

Может ли НАТО встать на защиту запада Украины? "Лично я считаю это полным бредом", — говорит эксперт в области безопасности и аналитик Ярослав Штефец. Он исходит из того, что США не желают признавать, что подавить Россию не удается. Также эксперт прокомментировал украинскую мобилизацию, чей стиль, по его мнению, говорит о том, что делается это, в том числе, для истребления населения русскоговорящих регионов. Штефец не обошел своим вниманием и чешскую инициативу по закупкам боеприпасов и сделал предположение, какие страны их поставят.

Parlamentní listy: CNN сообщила, что на Украине смогут работать военные подрядчики, например, при обслуживании самолетов, что связано с планами предоставить самолеты F-16 Украине. Это действительно новость, или нам просто с опозданием сообщают о том, что уже происходит давно?

Ярослав Штефец: Кто следит за зарубежными СМИ постоянно (я имею в виду не украинские или российские, а американские, британские, индийские, израильские, арабские и другие), знает, что военные подрядчики уже давно работают на Украине.

Под этим понятием, конечно, могут скрываться самые разные варианты взаимосвязей. Это и зарубежные наемники, служащие в украинской армии де-факто с самого начала вооруженного конфликта (они попадались и в так называемых добровольческих батальонах еще в 2014 году), и солдаты стран Североатлантического альянса, выступающие на Украине в роли "инструкторов" и "координаторов".

Последние из перечисленных на самом деле выполняют конкретные задачи, связанные в том числе с обработкой спутниковых данных, оценкой разведывательной информации и идентификацией целей для украинских систем большой дальности, представленных, например, ракетами ATACMS Block 1AT2K дальностью 300 километров и дронами-камикадзе большой дальности разных типов.

Эти "подрядчики" помогают также в обслуживании сложных систем вооружений, применению которых учатся по многу лет. Я имею в виду, скажем, зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" и специальные радарные системы шведского, американского и французского производства. О "подрядчиках" можно говорить и в связи с западными специалистами, которые участвуют в планировании военных операций, начиная с действий спецподразделений, обученных в Великобритании, и заканчивая масштабными военными операциями, как прошлогоднее провальное украинское контрнаступление.

Итак, отвечу на ваш вопрос. Военные подрядчики на Украине работают практически с начала вооруженного конфликта и выполняют самые разные задачи, поэтому в их возможном участии в обслуживании самолетов F-16 нет ничего нового. Тем самым лишь расширяется сфера их работы, а в результате эти подрядчики будут умирать от ударов российских бомб, ракет и дронов.

— По-вашему, русские далеко продвинулись?

— Как посмотреть. С чисто военной точки зрения их нынешнее продвижение можно оценить как весьма скромное, хотя я призываю не преуменьшать и его. Российское руководство не скрывает намерения создать в Харьковской области санитарную зону, которая не позволит обстреливать Донецкую и Луганскую область артиллерией и реактивными системами залпового огня типа чешского "Вампир". Но пока полностью реализовать эти планы не получается.

Но в чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые "запретные" линии. Я имею в виду смертоносность этого оружия и разрешение на его применение против территории Российской Федерации Соединенными Штатами и другими государствами. Россияне также значительно улучшили свою систему командования и управления, которая до сих пор очень отставала от западных.

С точки зрения стран Североатлантического альянса значительным изменением также считается и тот факт, что России удалось значительно расширить производство оружия и боеприпасов, в том числе высокотехнологичных систем вооружений. По многим показателям русские обгоняют всю коалицию НАТО с ее возможностями поставлять Украине, например, артиллерийские боеприпасы, умные бомбы, дроны-камикадзе и комплектующие к поврежденной технике.

Нельзя не отметить также продвижения в области глобальной политики. Россия подписала договор о взаимопомощи с Ираном, а недавно и с Северной Кореей. Все более откровенно ее поддерживает Китай, и заметно, как растет симпатия к России на глобальном Юге, в том числе в африканских странах, странах Южной Америки. Для российского руководства это большая победа, и по своей ценности она значительно превосходит нынешние относительно скромные успехи на украинском фронте.

Россия также сумела не только выстоять под грузом санкций, которые против нее ввели США и ЕС, но и воспользовалась ими для возрождения собственной промышленности и сельского хозяйства, для фактического отделения от западной финансовой системы и для ускорения интеграции со странами БРИКС+. Кроме того, российская экономика сегодня, по данным МВФ, даже показывает самый большой рост ВВП среди развитых мировых экономик.

В общем, вопрос о том, насколько Россия продвинулась, не так уж прост, как может показаться на первый взгляд.

— Чешский премьер-министр утверждает, что первая часть артиллерийских снарядов, закупленных по чешской инициативе, уже на Украине. Есть ли какие-то подтверждения, что это на самом деле так, от другой стороны?

— В пользу чешского премьера говорят только косвенные доказательства, и, как принято писать, "их невозможно проверить по другим источникам". Тем не менее они есть, хотя в некоторых случаях связь с чешской инициативой весьма спорная.

И украинская, и российская сторона подтверждают, что плотность огня со стороны украинской артиллерии возросла как в Харьковской области, так и, скажем, под Часовым Яром. Но обстрелы участились и усилились впервые примерно за месяц до того, как наш премьер Петр Фиала высказался. Таким образом, между этими двумя событиями весьма слабая связь.

Несколько более явным подтверждением можно считать индийские боеприпасы калибра 155 мм, которые, по наблюдениям, недавно поступили украинской армии. Я знаю, что чешские компании, которые участвуют в так называемой "чешской инициативе" на коммерческих началах, уже наладили в этой области очень хорошие и давние контакты. Индия дистанцируется от прямых поставок оружия и боеприпасов на Украину. Поэтому именно эти боеприпасы, по-видимому, попали на Украину "окольными путями". А о чешских "торговцах смертью" известно, что за солидные деньги они умеют "все обстряпать".

Также своего рода показателем можно считать и тот факт, что несколько дней назад российские ракеты уничтожили два больших украинских склада с западным оружием и боеприпасами в Одессе и под Харьковом, где, по данным некоторых источников, хранилось достаточно большое количество неуточненных боеприпасов. Информация об этих ударах достоверная, как и о сильнейших взрывах, которые их сопровождали. Это тоже может подтверждать, что боеприпасы, закупленные по чешской инициативе, уже действительно доставлены на Украину.

— Может ли активизация украинской артиллерии в итоге оказаться контрпродуктивной? Во-первых, из-за износа орудий, а во-вторых, из-за того, что при большей активности русским проще обнаружить украинскую артиллерию и уничтожить?

— Разумеется. На это жалуются и сами украинцы, которые утверждают, что орудия некоторых их артиллерийских систем изношены настолько, что не могут производить точный огонь по малым целям, а кроме того, велика угроза разрушения орудия при стрельбе на большие расстояния. Западные страны не способны заменять орудия поставляемых артиллерийских систем в нужных темпах, потому что им самим их недостает. Хуже всего дела в этом смысле обстоят со старыми орудиями, производство которых уже прекращено, а количество комплектующих на складах постепенно сокращалось по мере их списания.

Негативно сказывается и износ других элементов артиллерийских систем. Особенно серьезные проблемы ВСУ испытывают с высокотехнологичными вооружениями, обслуживание которых, помимо прочего, очень дорогостоящее. С этой точки зрения интересно, что украинские артиллеристы в каком-то смысле больше ценят габаритные и надежные гаубицы 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм еще советского производства, нежели намного более сложные американские 155 мм гаубицы М777.

— В одном видео медик батальона "Азов"* жалуется, что в штурмовых отрядах большинство бойцов старые и больные и что все это люди, которых схватили и запихнули в автобус.

— Я хорошо знаком с тем, как людей "вербуют" в так называемую "мясорубку". Тут речь идет о том, что украинское командование бросает в бой с продвигающимися российскими силами бойцов, которые прошли минимальную подготовку и не имеют никакого боевого опыта. Разумеется, мотивации у таких "новобранцев" по минимуму. Но украинская пропаганда обрабатывает людей, живописуя те ужасы, которые ждут украинских солдат в российском плену, а также последствия дезертирства из рядов ВСУ. Поэтому новобранцы предпочитают идти в бой, хотя шансов на выживание у них крайне мало.

У такого подхода украинской армии есть две причины. Во-первых, так можно по сути законно очистить от населения русскоговорящие области Украины. Ведь именно там методы привлечения "добровольцев" особенно жесткие. Во-вторых, это попытка замедлить продвижение российской армии и выиграть время на обучение более элитных подразделений и резервов, которые режим Зеленского планирует бросить в бой в ходе нового контрнаступления. Сейчас о нем говорят крайне осторожно. Речи о жизни рядовых граждан Украины, таким образом, тут вообще не идет, а "правозащитники" из Европейского Союза никак на данную ситуацию не реагируют.

С подготовкой к новому контрнаступлению тесно связан и недавно принятый закон о снижении призывного возраста с 35 до 25 лет. Откровенное давление американцев, требующих снизить этот возраст до 18 лет, приведет по сути к тотальной мобилизации. Киев, в свою очередь, усиливает давление на европейские страны, чтобы те вынудили вернуться "домой" боеспособных украинских мужчин, бежавших с Украины. Украинское руководство пытается найти "бойцов" для своей войны где угодно и ясно дает понять, что жизни сотен тысяч украинцев его совершенно не заботят. Поэтому "заграничные" украинцы и отказываются возвращаться. Поэтому растет число тех, кто бежит с Украины от насильственной мобилизации, не выбирая пути точно так же, как когда-то бежали через строго охраняемые границы люди из бывших социалистических стран. Украинцы бегут, и многие погибают. Возможно, европейским политикам стоило бы задуматься, что их на это толкает.

— Имел ли какую-то военную ценность удар кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе? Что, по-вашему, к нему привело? Недостаток других незащищенных целей?

— Конечно, никакой военной ценности в нем не было. Но, как после удара заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов**, недопустимо, чтобы русские отдыхали и беспечно купались на оккупированных украинских пляжах. Он добавил, что позаботится, чтобы они боялись. Возможно, именно в этом была подлинная причина данного удара. Спровоцировать страх и показать, что убивать русских это правильно, и нужно им внушить, что смерть может настигнуть любого.

Однако некоторые признаки указывают и на то, что ракета первоначально летела к другой цели, и либо из-за помех сигнала GPS, либо из-за технической неисправности она просто "заблудилась". (…)

— Как вы оцениваете предположение, что НАТО действительно будет защищать украинскую территорию от Днепра и далее на запад? Может ли это быть как-то связано с заявлением сербского президента Александра Вучича о том, что остается три — четыре месяца до крупномасштабного конфликта?

— Лично я считаю это полным бредом. Правда у этих фантастических идей есть своя подоплека. Наиболее важное тут, пожалуй, это нежелание США признавать, что, даже несмотря на коллективные усилия возглавляемого ими альянса, они не могут создать на украинском фронте условия для выдавливания России с уже захваченных территорий. Я уже не говорю о возвращении Крыма.

Второй момент — выгодность войны на Украине для американской промышленности, которая благодаря закупкам вооружений процветает и зарабатывает как на их продаже, так и на обслуживании, боеприпасах и комплектующих.

Сегодня США все активнее как напрямую, так и через НАТО и ЕС давят преимущественно на восточных и прибалтийских "союзников", чтобы те вступили в войну на территории Украины. То есть вне территории стран Североатлантического альянса. Это де-факто лишает их возможности потребовать активации пятой статьи Североатлантического договора в случае, если они понесут большие потери, и также исключает участие западноевропейских и американских войск.

Американские стратеги предполагают, что такое развитие вооруженного конфликта может настолько серьезно ослабить Россию, что после поражения и уничтожения "восточных" войск на территории Украины, в случае расширения войны до восточноевропейского фронта Россия не сможет сопротивляться сосредоточенному удару армий западных и северных стран НАТО с применением ядерного оружия. В этом президент Александр Вучич, к сожалению, прав.

Нынешнюю ситуацию в Европе, пожалуй, лучше всего описывает фраза "война витает в воздухе". Большинство разумных людей видят, как открываются все новые и новые окна Овертона, приближающие нас к прямому участию в вооруженном конфликте. Такие лозунги, как "Украина не должна проиграть", "мы будем помогать Украине до последнего издыхания", "Мы в войне", "Ядерная война приемлема", "Россия Украиной не ограничится", "Мы должны подготовиться к мобилизации" и другие, служат для подготовки общественности к моменту, когда правительство попытается поставить нас перед фактом и объявить: "Мы идем воевать с русскими. Это необходимо". Мы к этой ситуации совершенно не готовы, и мы не можем на нее никак повлиять, но случиться все это действительно может гораздо раньше, чем мы допускаем.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.

** внесен в РФ в список террористов и экстремистов, прим. ред.