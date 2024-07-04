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Интерфакс-АВН

Министры обороны стран СНГ приняли решения по совместным системам военного назначения - Белоусов

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: Михаил Синицын/ ТАСС

Подписаны документы по концептуальным подходам к развитию коалиционного военного сотрудничества до 2030 года

Минск. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Главы военных ведомств стран-участниц СНГ на заседании в Минске в среду приняли решения по совершенствованию совместных систем военного назначения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Приняты решения по совершенствованию совместных систем военного назначения", - сказал Белоусов, подводя итоги заседания Совета министров обороны СНГ государств - участников СНГ.

В частности, одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, сказал Белоусов.

Он сообщил, что подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, созданию базовой организации государств Содружества по образовательной и научной деятельности в области информационной безопасности, а также по кадровым и финансовым вопросам.

Кроме того, министры обороны рассмотрели информацию и дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества, совместного военно-теоретического труда "Содружество независимых государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке", подготовленного авторским коллективом представителей военных академий государств Содружества, сообщил Белоусов.

По его словам, даны поручения по использованию опыта выполнения задач по разминированию объектов и местности в ходе специальной военной операции, а также современных подходов к организации противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Завершая заседание, министр обороны РФ отметил, что оно прошло в деловой и конструктивной обстановке.

"Предметно рассмотрены актуальные вопросы военного сотрудничества и намечены приоритетные направления его развития, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год", - сказал Белоусов.

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