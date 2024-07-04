Борисов: российская группировка связи и ДЗЗ к 2036 году увеличится до 2,6 тыс. спутников

Более трети из них будут частными спутниками, отметил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) к 2036 году увеличится до 2,6 тыс. аппаратов, из которых более трети будут частными спутниками. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"К 2036 году российская многоспутниковая орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли увеличится до 2,6 тыс. космических аппаратов, из которых 35% составят коммерческие спутники. Во всяком случае, мы очень на это надеемся", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.

По его словам, такой состав группировки обеспечит независимость потребителей от иностранных сервисов и услуг. Так, к 2030 году в части ДЗЗ насыщенность рынка отечественными решениями вырастет до 100% от сегодняшних 40%.