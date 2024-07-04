Войти
ТАСС

Борисов: российская группировка связи и ДЗЗ к 2036 году увеличится до 2,6 тыс. спутников

220
0
0
Макет спутника "Ресурс-П"
Макет спутника "Ресурс-П".
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

Более трети из них будут частными спутниками, отметил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) к 2036 году увеличится до 2,6 тыс. аппаратов, из которых более трети будут частными спутниками. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"К 2036 году российская многоспутниковая орбитальная группировка связи и дистанционного зондирования Земли увеличится до 2,6 тыс. космических аппаратов, из которых 35% составят коммерческие спутники. Во всяком случае, мы очень на это надеемся", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.

По его словам, такой состав группировки обеспечит независимость потребителей от иностранных сервисов и услуг. Так, к 2030 году в части ДЗЗ насыщенность рынка отечественными решениями вырастет до 100% от сегодняшних 40%. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
25.06.2012
Рогозин сохранил за собой кресло главы ВПК при кабмине
28.11.2011
Определены кандидаты, которые будут представлять интересы государства в советах директоров ряда крупных компаний ОПК
15.06.2011
ОАО "Авиапром" наращивает вклад в модернизацию и развитие авиационной промышленности России
01.09.2009
ГЛОНАСС становится реальным конкурентом GPS
05.03.2009
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РКК "ЭНЕРГИЯ"
09.02.2009
Комментарий заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрия Борисова о ходе реализации программы ГЛОНАСС
09.02.2009
Программа ГЛОНАСС - локомотив для развития высокотехнологичного сектора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке