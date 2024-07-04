СВ Бразилии планируют закупку ЗРК средней дальности / дальнего действия

ЦАМТО, 3 июля. С целью организации системы противовоздушной обороны на средней и большой дальности командование Сухопутных войск Бразилии подготовило Постановление №1338 EME/C Ex 2024 о разработке технико-экономического обоснования для приобретения соответствующих систем ПВО.

Как сообщает Infodefensa.com, технико-экономическое обоснование должно быть представлено начальнику штаба Сухопутных войск Бразилии в течение 90 дней с момента вступления Постановления в силу, то есть до 21 сентября. Сроки могут быть продлены еще на 30 дней.

Постановление подтверждает стремление СВ Бразилии получить в свое распоряжение ЗРК средней дальности / дальнего действия, независимо от проектов, реализуемых ВВС Бразилии.

В то время как командование ВВС будет отвечать за обеспечение зональной противовоздушной обороны на большой по территории Бразилии, командование СВ Бразилии стремится обеспечить возможности ПВО наземных объектов, включая важные объекты энергетической инфраструктуры, очистные сооружения, гражданские и военные системы связи, промышленные центры, объекты транспортной инфраструктуры и др.

Вооруженные силы Бразилии в настоящее время не располагают наземными или морскими ЗРК, позволяющими противостоять воздушным угрозам, действующим на средних высотах (от 3000 до 15000 м) и выше. Борьба с данными целями возложена исключительно на имеющиеся истребители F-5EM/FM и новые "Грипен E/F".

Представители командования СВ Бразилии недавно совершили серию поездок в Индию и Китай для изучения разработанных там средств ПВО, приняли участие в нескольких демонстрационных стрельбах.

По неподтвержденным данным, на текущий момент наибольшую популярность имеет предложение командования Вооруженных сил Индии заключить соглашение в формате quid pro quo (услуга за услугу), в соответствии с которым Индия закупит партию самолетов ВТА C-390 "Миллениум" компании Embraer (с возможностью организации их производства в Индии), а Бразилия приобретет зенитные ракетные комплексы "Акаш NG", которые находятся на завершающей стадии разработки. Их принятие на вооружение ВС Индии запланировано на 2025 год.

В Китае представители СВ Бразилии ознакомились с возможностями ЗРК "Скай Дрэгон 50", обеспечивающего возможность поражения целей на дальностях до 50 км, что несколько ниже обеспечиваемой индийским комплексом дальности 70-80 км. Тем не менее, в Китае, в отличие от Индии, имеются и другие разработки в данном диапазоне, которые могут быть предложены ВС Бразилии.