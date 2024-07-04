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Военное обозрение

Показаны кадры работы корабельного реактивного бомбомёта РБУ-6000 в качестве сухопутного орудия в районе Часова Яра

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевую работу корабельного реактивного бомбомета РБУ-6000. Реактивный морской бомбомет успешно поразил скопления живой силы противника в районе Часова Яра.

Сообщается, что в лесополосе собрался резерв противника, который был уничтожен при помощи доставленной на позиции установки РБУ-6000. При этом корабельный бомбомет продемонстрировал удовлетворительную точность и результаты огневого воздействия.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

РБУ-6000 ("Смерч-2") — советский реактивный морской бомбомет со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Изначально установка предназначена для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Дальность действия РБУ-6000 составляет 300-5800 метров. Скорострельность - 2,4 выстрела в секунду. Установка способна вести огонь фугасными реактивными глубинными бомбами РГБ-60 с ударно-дистанционным взрывателем УДВ-60.

Ранее сообщалось, что противник признает полную потерю микрорайона Канал в Часовом Яре. Украинские мониторинговые ресурсы фиксируют на своих картах полный контроль ВС РФ территории до самого канала "Северский Донец - Донбасс". Кроме того, противник отмечает освобождение российскими войсками населенного пункта Юрьевка и контроль над юго-западной частью Нью-Йорка (Новгородского), а также существенное продвижение ВС РФ в Красногоровке.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
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