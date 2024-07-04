Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

Источник изображения: topwar.ru

Издание MIDDLE EAST MONITOR проанализировало вероятные изменения ядерной политики Ирана после выборов нового президента. Несколько дней назад в Исламской Республике завершился первый тур голосования, по результатам которого в лидеры вырвались два кандидата - Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Эти политики представляют два диаметрально противоположных лагеря. Первый считается сторонником нормализации отношений с Западом, второй настроен вести страну в рамках конфронтационного курса с США и их союзниками. От того, кто победит во втором туре голосования, во многом будет зависеть и дальнейший подход Ирана к развитию своей ядерной программы.

Как известно, в 2015 году Иран подписал с США, Великобританией, Францией, Россией, Германией и Китаем Совместный всеобъемлющий план действий по отказу от обладания ядерным оружием. Однако в 2018 году Штаты в одностороннем порядке вышли из договора, чем, по мнению экспертов, выпустили джина из бутылки. С тех пор Исламская Республика находится как бы на распутье, размышляя о том, каким курсом следовать дальше. И именно от итогов президентских выборов, по мнению обозревателей, будет зависеть окончательный выбор.

Стратегия Пезешкиана основана на вере в то, что отмена санкций и повторное вступление в СВПД стабилизируют экономику Ирана и укрепят его международный авторитет. Если Пезешкиан победит на выборах, он будет добиваться возрождения СВПД, основываясь на подходе к нормализации отношений с Западом, что может стать для Запада окном возможностей немного дистанцировать Иран от Китая и России, предложив Ирану выгодную сделку. Однако западные державы наивно полагают, что Иран вернется к обогащению урана на 3,67%, что было согласовано в СВПД

– отмечает MIDDLE EAST MONITOR.

Приводя аргументы в поддержку этой позиции, издание отмечает, что с момента заключения СВПД геополитический ландшафт сильно изменился. И сейчас отношения Ирана с США полны недоверия.

Что же касается видения развития страны Саидом Джалили, то он выступает за более конфронтационный подход.

Джалили воспринимает СВПД как договор о разоружении, который ставит под угрозу суверенитет и безопасность Ирана. Он и его союзники утверждают, что санкции не только наносят ущерб, но и могут быть использованы для повышения внутренней устойчивости при условии минимизации коррупции в системе

– подчеркивает издание.

Автор материала напоминает, что внешняя политика Джалили характеризуется поворотом в сторону восточных альянсов, особенно с Китаем и Россией.

В случае победы Джалили на президентских выборах ядерная политика Ирана, вероятно, примет более вызывающий оборот. Он поддерживает сохранение порогового ядерного потенциала Ирана, утверждая, что это важно для национальной безопасности перед лицом предполагаемой агрессии Запада

– говорится в публикации.

Подводя итог, MIDDLE EAST MONITOR констатирует, что результаты президентских выборов не только определят будущее Ирана, но и проверят устойчивость глобальных усилий по нераспространению и стабильность на Ближнем Востоке.