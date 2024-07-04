Пресса США: Южная Корея в ответ на действия Севера разрабатывает баллистическую ракету с полезной нагрузкой до 8 тонн

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Американское издание The New York Times пишет о том, что между Северной Кореей и Южной обозначилась гонка вооружений. В качестве примера приводится заявление официального Пхеньяна об испытаниях ракеты со «сверхбольшой боеголовкой». И при этом добавляется, что у Юга есть аналогичные ракеты, предназначенные для поражения заглублённых бункеров.
NYT:
Далее в статье автор Чо Сан-хун напоминает о недавнем государственном визите Владимира Путина в КНДР. Автор пишет, что, видите ли, этот визит вызвал озабоченность у ряда стран ввиду того, что Россия может помочь Северной Корее разработать свои ракеты высокотехнологичного уровня.
Из статьи:
В американской прессе заявляют, что Южная Корея не намерена оставлять действия Севера без ответа, «стараясь повышать уровень своей безопасности», только это приводит к гонке вооружений на полуострове.