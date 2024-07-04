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Интерфакс-АВН

Препятствием для вступления Украины в НАТО является высокий уровень коррупции в стране - СМИ

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Лондон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Украина слишком коррумпирована для членства в НАТО, о чем будет информирован Киев, пишет британская The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

"Они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - сказал чиновник изданию.

Он добавил, что следует "сделать шаг назад и приветствовать все, что Украина сделала во имя реформ за последние два с лишним года".

Эта позиция будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое планируется подписать на ежегодном саммите альянса 9 июля, пишет издание.

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