Препятствием для вступления Украины в НАТО является высокий уровень коррупции в стране - СМИ

Лондон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Украина слишком коррумпирована для членства в НАТО, о чем будет информирован Киев, пишет британская The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

"Они продолжают проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров", - сказал чиновник изданию.

Он добавил, что следует "сделать шаг назад и приветствовать все, что Украина сделала во имя реформ за последние два с лишним года".

Эта позиция будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое планируется подписать на ежегодном саммите альянса 9 июля, пишет издание.