Войти
Интерфакс-АВН

Корпус морской пехоты США проходит модернизацию для противодействия Китаю в регионе - Пентагон

230
0
0
Плавающий амфибийный гусеничный бронетранспортёр AAVP-7A1 морской пехоты США
Плавающий амфибийный гусеничный бронетранспортёр AAVP-7A1 морской пехоты США.
Источник изображения: министерство обороны США

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Командующий американским корпусом морской пехоты генерал Эрик Смит заявил о совершенствовании существующей стратегии формирования сил корпуса и их технической модернизации для противостояния Китаю, сообщил Пентагон.

"Угрозы со стороны Пекина включают заявленную им цель захвата в случае необходимости Тайваня, а также строительство военных форпостов на крошечных островах в Южно-Китайском море, которые Китаю не принадлежат", - заявил генерал, выступая на мероприятии в Брукингском институте.

По его словам, "первая цепь островов, расположенных ближе всего к материковой части Азии, важны для контроля союзниками и партнерами над морскими путями в этой сложной обстановке".

Смит отметил, что формирование сил включает в себя "повышение мобильности морских пехотинцев и уменьшение их уязвимости при одновременном увеличении дальности, точности и смертоносности их оружия".

Так, пояснил он, корпус отказался от всех своих танков, "которые были бы бесполезны в войне с Китаем". Он считает, что более значительную роль в потенциальном конфликте должен сыграть "огонь на большие расстояния" с использованием артиллерии, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов, таких как MQ-9A Reaper.

Командующий сообщил, что в стадии модернизации находятся авиационные возможности корпуса: истребитель F-35B Lightning II, вертолет CH-53K King Stallion и MV-22 Osprey "демонстрируют хорошие результаты".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
CH-53
F-35
F-35B
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
MV-22 Osprey
Похожие новости
24.04.2023
Турция ввела в строй носитель дронов «Анадолу»
19.07.2021
TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
09.11.2016
Небо в алмазах
07.07.2011
Глобальная гонка за возможностям американских беспилотников ("The Washington Post", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:40
  • 2341
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке