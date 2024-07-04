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ТАСС

Пентагоне заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США

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Американский многофункциональный легкий истребитель F-16
Американский многофункциональный легкий истребитель F-16.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Gianluca Vannicelli

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что они отправились на прохождение дальнейшей подготовки в Европу

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Несколько украинских пилотов завершили обучение в США по управлению американскими истребителями F-16 и отправились на прохождение дальнейшей подготовки в Европу. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Несколько пилотов уже завершили обучение и отбыли для дальнейшей подготовки в Европу, - сказал он. - В настоящее время более десятка пилотов проходят подготовку по управлению F-16 в Дании и США".

Представитель Пентагона отказался раскрывать точное число украинских пилотов, проходящих обучение управлению американскими истребителями.  

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Продукция
F-16
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