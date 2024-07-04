Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что для США "Крым является частью Украины"

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории", - сказал он. На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму Райдер заявил, что, по мнению США, "Крым является частью Украины".