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Группа западных политиков и высокопоставленных чиновников выступают за снятие всех ограничений в отношении ударов по России западным оружием. Об этом пишет Defense News.

По данным журнала, как только США разрешили применять свое оружие для ударов по военным целям в приграничных регионах России, на Западе сформировалась группа политиков и чиновников, выступивших за полное снятие запрета. Кстати, в нее входит и генсек НАТО Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший, что Киев имеет право бить западными ракетами по всей территории России, а не только по приграничным районам.

Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы — генеральный секретарь НАТО

— пишет издание.

Масла в огонь подливает Зеленский, который во всех своих интервью зарубежным изданиям жалуется, что Россия бьет по Украине ракетами, а Украине этого делать нельзя. По его словам, сейчас Россия активно использует авиабомбы, которые невозможно сбить средствами ПВО, а единственный вариант — это наносить удары по военным аэродромам ВКС РФ. А у Киева нечем, поскольку беспилотниками много не навоюешь, а ракетами запрещают «злые американцы».

По мнению экспертов, западные страны в конце концов разрешат Украине бить по России западным оружием, но это будет не прямо сейчас.