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Интерфакс-АВН

США вскоре объявят о выделении Украине военной помощи на более $2,3 млрд - глава Минобороны

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - США планируют в ближайшее время объявить о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму более $2,3 млрд, в который, в частности, войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил во вторник глава Минобороны США Ллойд Остин.

"США вскоре объявят о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму более $2,3 млрд. В этот пакет (...) войдут больше ракет-перехватчиков для систем ПВО, боеприпасы из запасов США. Этот пакет помощи позволит предоставить больше ракет для ЗРК Patriot и NASAMS", - заявил Остин на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Он подчеркнул, что этот транш помощи предоставят в ускоренном порядке.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби сообщил о решении американских властей, согласно которому США будут направлять зенитные ракеты в первую очередь Украине до того, как выполнять аналогичные заказы других стран.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
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