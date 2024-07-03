Войти
Интерфакс-АВН

ВМС США сосредоточили в Восточном Средиземноморье группу десантных кораблей и авианосец - СМИ

464
0
0
Универсальный десантный корабль USS Wasp.
Универсальный десантный корабль USS Wasp.
Источник изображения: navy.mi

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - На фоне ситуации в Газе в Восточное Средиземноморье введена амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

В состав группы входят авианесущий большой десантный корабль USS Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантный транспорт-док USS Oak Hill и десантно-вертолетный корабль-док USS New-York.

На кораблях, согласно сообщению 6-го оперативного флота США, размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее двух тысяч морпехов.

Ранее американский атомный авианосец USS Eisenhower, перешедший из Красного моря в Восточное Средиземноморье, зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
Авианосец
Похожие новости
08.08.2007
"Форкаст интернэшнл" представила доклад по оборонным расходам Великобритании
06.08.2007
Российский оборонный комплекс будут продвигать новые руководители
26.06.2007
Великобритания закупит 150 истребителей F-35
22.05.2007
Америка - торговец оружием N 1
15.03.2007
Азия вооружается. По количеству военных она проектов догоняет Запад
01.02.2007
ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЛИДЕР "БИТВЫ ЗА ПАЛУБУ"
21.12.2006
Истребитель F-35 "Лайтнинг-2" совершил первый полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами