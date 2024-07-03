ВМС США сосредоточили в Восточном Средиземноморье группу десантных кораблей и авианосец - СМИ

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - На фоне ситуации в Газе в Восточное Средиземноморье введена амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

В состав группы входят авианесущий большой десантный корабль USS Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантный транспорт-док USS Oak Hill и десантно-вертолетный корабль-док USS New-York.

На кораблях, согласно сообщению 6-го оперативного флота США, размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее двух тысяч морпехов.

Ранее американский атомный авианосец USS Eisenhower, перешедший из Красного моря в Восточное Средиземноморье, зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит.