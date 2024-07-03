ЦАМТО, 2 июля. Украина хочет собрать с западных стран 10 млрд. долл. на закупку оружия у украинских производителей, которое впоследствии будет передано ВСУ, Киеву пока на эти цели пообещали 675 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

"Общая сумма средств (подтвержденных Западом – ред.) на сегодняшний день – уже 675 млн. долл. И, конечно, общая цель – это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 млрд. долл., потому что именно столько не хватает для того, чтобы загрузить наши производственные на полную мощность", – сказал Ю.Сак в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сейчас ОПК Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно. Именно поэтому Киев хочет, чтобы на эти цели деньги выделил Запад. Как отметил Ю.Сак, это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды.