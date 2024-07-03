СМИ: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

Как отметил еженедельник Defense News, с призывом расширить возможности ВСУ наносить удары по РФ выступили несколько "видных" представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Несколько высокопоставленных чиновников в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, потребовали снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

По его информации, сразу после того, как американская администрация в мае дала согласие на удары американским оружием по районам РФ близ Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе выступили за снятие оставшихся ограничений. Издание отмечает, что одним из них был уходящий с поста генсека Столтенберг.

Как передает Defense News, незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе он пообщался с журналистами на эту тему. По мнению генсека альянса, "линия боевых действий находится так близко к Харькову, что Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России". Помимо этого, он высказал мнение, что Киев "не должен нести потери из-за стремления предотвратить эскалацию" с РФ. "Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России - это обеспечивает право на самооборону, - и мы должны помочь ей защититься", - приводит еженедельник слова Столтенберга.

Издание пишет, что с призывом расширить возможности ВСУ наносить удары по РФ также выступили несколько "видных" представителей Конгресса США, в том числе демократов, а также европейские чиновники. "Россия организует атаки со своей территории, а мы накладываем ограничения на Украину. Это нонсенс", - отметил в комментарии Defense News министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Однако, какие именно ограничения официальные лица требуют снять, точно не известно, отмечает еженедельник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.