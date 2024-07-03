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ТАСС

В NASA ожидают, что активизация Солнца приведет к сходу телескопа WISE с орбиты

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Солнце, снятое космическим аппаратом SOHO
Солнце, снятое космическим аппаратом SOHO.
Источник изображения: © NASA

Участившиеся вспышки на поверхности светила привели к тому, что верхние слои атмосферы Земли значительно расширились, что усилило ее тормозящее воздействие на орбитальные зонды, отметили в организации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперты NASA ожидают, что инфракрасный телескоп WISE, чья продленная миссия официально завершится в конце июля, в ближайшие месяцы сойдет с орбиты в результате усиления активности Солнца и связанного с этим расширения атмосферы Земли. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Данный аппарат превзошел все ожидания и получил огромное количество снимков и данных, которые будут изучаться научным сообществом на протяжении многих десятилетий. Кроме того, работа в рамках миссий WISE и NEOWISE позволит нам лучше проектировать и планировать следующие инфракрасные обзорные миссии", - заявил руководитель миссии NEOWISE Джозеф Хант, чьи слова приводит пресс-служба JPL.

Как отмечается в сообщении, миссия NEOWISE, проработавшая на орбите Земли более 13 лет с февраля 2011 года, в конце июля прекратит работу из-за того, что орбитальный телескоп WISE потеряет стабильность орбиты из-за растущей активности Солнца. Участившиеся вспышки на поверхности светила, а также другие проявления его активности, привели к тому, что верхние слои атмосферы Земли значительно расширились, что усилило ее тормозящее воздействие на орбитальные зонды.

Как правило, околоземные спутники противодействуют этому при помощи маневровых двигателей, однако аппарат WISE давно исчерпал запасы горючего, из-за чего он не сможет противостоять переменам в структуре атмосферы Земли. По этой причине специалисты NASA планируют завершить научную работу миссии 31 июля и перевести аппарат в спящий режим в начале августа. По первым оценкам экспертов, зонд окончательно сгорит в атмосфере Земли в конце этого года или в начале 2025 года.

О телескопе WISE

Инфракрасный телескоп WISE представляет собой одну из "средних миссий" NASA в рамках программы Explorers. Он был выведен в космос в декабре 2009 года для составления максимально детальной карты ночного неба в инфракрасной части спектра. В феврале 2011 года основная миссия WISE закончилась после исчерпания запасов хладагента, однако работа телескопа была продолжена в рамках миссии NEOWISE, нацеленной на изучение астероидов и других малых небесных тел Солнечной системы.

За последующие 13 лет работы WISE получил фотографии свыше 44 тыс. малых небесных тел Солнечной системы и открыл около двух сотен ранее неизвестных околоземных объектов. В их число входит первый "троянский" астероид на орбите Земли, а также два десятка комет, в том числе знаменитая комета NEOWISE, которая была видна на ночном небе летом 2020 года. 

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