Минобороны Польши: США выделили Варшаве кредит на сумму 2 млрд. долл. на закупку систем ПРО/ПРО

ЦАМТО, 2 июля. США выделили Польше кредит в 2 млрд. долл. на закупку систем ПВО/ПРО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МНО Польши.

"Польша и США заключили соглашение о прямом займе в рамках программы "Иностранное военное финансирование" на сумму 2 млрд. долл.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй кредит, выданный правительством США Польше за последнее время.

"Полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Польши путем приобретения у США систем ПВО/ПРО. Такие системы являются приоритетными для Вооруженных сил Республики Польша при нынешних угрозах", – говорится в сообщении.

Военные не разглашают условий кредита, сообщив лишь, что он заключен на "очень выгодных финансовых условиях".