Концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на сумму 3,5 млрд. евро от ВС Германии

ЦАМТО, 2 июля. Концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 млрд. евро на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6,5 тыс. военных грузовиков.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении на сайте компании.

"Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6500 военных грузовиков на сумму до 3,5 млрд. евро, включая НДС", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз концерна.

На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 млн. евро, причем 250 грузовых автомобилей должны быть поставлены уже в этом году.

В июне Rheinmetall сообщил о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд. евро.

Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнения как автопарка военных грузовиков, так и запасов боеприпасов в связи с массовыми военными поставками Украине. На текущий момент Германия занимает второе место по объемам военной помощи Киеву, уступая лишь США.