Войти
ЦАМТО

Концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на сумму 3,5 млрд. евро от ВС Германии

431
0
0
Закупаемые германской армией военные грузовые автомобили Rheinmetall MAN Military Vehicles НХ 8х8 с грузовой системой Wechselladersystem
Закупаемые германской армией военные грузовые автомобили Rheinmetall MAN Military Vehicles НХ 8х8 с грузовой системой Wechselladersystem.
Источник изображения: BAAINBw

ЦАМТО, 2 июля. Концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на 3,5 млрд. евро на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6,5 тыс. военных грузовиков.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении на сайте компании.

"Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт подписан в Кобленце и предполагает поставку до 6500 военных грузовиков на сумму до 3,5 млрд. евро, включая НДС", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз концерна.

На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 млн. евро, причем 250 грузовых автомобилей должны быть поставлены уже в этом году.

В июне Rheinmetall сообщил о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд. евро.

Бундесвер столкнулся с необходимостью пополнения как автопарка военных грузовиков, так и запасов боеприпасов в связи с массовыми военными поставками Украине. На текущий момент Германия занимает второе место по объемам военной помощи Киеву, уступая лишь США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Компании
MAN
Rheinmetall
RMMV
Похожие новости
28.06.2023
Ракетный комплекс GMARS совместной разработки Lockheed Martin и Rheinmetall
29.07.2015
Rheinmetall поставит в Кувейт улучшенные бронированные машины радиобиохимической разведки
10.12.2014
Поставщики танцуют капоэйру
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.04.2013
Дания заказала 14 тяжелых эвакуационных машин
17.06.2011
Планы и перспективы Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами