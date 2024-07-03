Китай выступает против любого вмешательства во внутренние дела Казахстана - Си Цзиньпин

Китай и Казахстан должны усилить взаимную поддержку в политической сфере, считает китайский лидер

Астана. 2 июля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Китай поддерживает усилия Казахстана по защите суверенитета и территориальной целостности, выступает против любого вмешательства во внутренние дела страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана", - написал Си Цзиньпин в своей авторской статье, опубликованной во вторник в газете "Казахстанская правда" в преддверии своего визита в Казахстан.

"Надеюсь, что предстоящий визит позволит нам с президентом Касым-Жомартом Токаевым приумножить добрую традицию многовековой дружбы и всестороннего сотрудничества, наметить новые планы дальнейшего развития двусторонних связей в интересах вывода китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на новую высоту", - говорится в статье.

Первое, по мнению китайского лидера, - необходимо "усиливать традиционную взаимную поддержку в политической сфере". "Второе - полностью использовать преимущества взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что у каждой из этих стран собственный набор ресурсов. "Экономики Китая и Казахстана по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая", - написал председатель КНР.

По его словам, необходимо наращивать сотрудничество в торговле и экономике, промышленности, инвестициях, энергетике, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай - Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности.

"Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран", - отметил он.

Третьим пунктом, по мнению Си Цзиньпина, должно стать укрепление социальной базы многовековой дружбы.

"Четвертое - адаптироваться к ускоренно происходящим переменам, невиданным за столетие. В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности", - считает Си Цзиньпин.

В этой связи он подчеркнул, что "китайская сторона готова с казахстанской стороной вместе создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже ООНоцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию".