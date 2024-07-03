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Интерфакс-АВН

Сеул не верит в успешное испытание новой тактической баллистической ракеты КНДР - СМИ

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Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Гонконг. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Заявление Северной Кореи об успешном испытательном пуске новой ракеты, скорее всего, "является ложью", сообщает информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Мы проводим анализ, учитывая возможность того, что публичный отчет Северной Кореи является формой обмана", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Южной Кореи Ли Сон Чжун.

По его словам, запуск второй ракеты прошел нештатно и, вероятно, она упала в поле недалеко от Пхеньяна.

"Крайне редко проводятся испытательные пуски внутри страны, и существует высокая вероятность того, что заявление об успехе является ложью", - отметил он.

Как уточнил Ли Сон Чжун, Пхеньян проводит ракетные пуски обычно в водах у своих восточных и западных побережий. Если бы ракеты пролетели то расстояние, что указала КНДР, то они обе упали бы на суше.

Южнокорейские военные анализируют, какого типа ракеты были запущены, добавил он.

Как ранее сообщило ЦТАК, Пхеньян 1 июля успешно испытал новую тактическую баллистическую ракету Hwasong-11Da-4.5, способную нести сверхкрупную боеголовку в 4,5 тонны.

В понедельник "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 05:05 понедельника (23:05 мск воскресенья) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 05:15 понедельника (23:15 мск воскресенья).

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
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