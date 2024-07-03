В Греции заявили, что в ЕС растет обеспокоенность из-за потраченных на Украину миллиардов

Депутат греческого парламента, бывший премьер-министр страны Антонис Самарас выразил мнение, что недавние выборы в Европарламент имели необычайно важное значение

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Идеи Евросоюза не воодушевляют население государств - членов сообщества, у европейских народов усиливается обеспокоенность по поводу средств, потраченных на военную поддержку Украины. Об этом заявил депутат греческого парламента, бывший премьер-министр страны Антонис Самарас, выступая на презентации книги "Секретные папки Караманлиса" журналиста Манолиса Коттакиса. Выступление политика распространило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

"После нескольких лет усилий кажется, что Европейский союз не воодушевляет население государств-членов, - сказал Самарас. - Как было видно на европейских выборах [в Европарламент], люди голосуют не с мыслью об общем европейском будущем. Они решают, исходя из национальных критериев, не одобрять или одобрять свое правительство. Явка на европейских выборах - даже если она всегда ниже, чем на национальных выборах - приобретает особое значение. Потому что Европа сейчас участвует в своеобразной военной конфронтации между Россией и Западом". Политик отметил, что европейские граждане не имеют ощущения, что исход этой конфронтации определит их будущее. "Наоборот, с каждым днем усиливается обеспокоенность народов Европы по поводу того, стоит ли тратить миллиарды, идущие на военную поддержку Украины. Особенно в то время, когда дипломатических усилий их лидеров по мирному разрешению кризиса становится все меньше и меньше", - подчеркнул экс-премьер.

По мнению Самараса, недавние выборы в Европарламент имели необычайно важное значение. "Низкая явка европейских граждан на избирательные участки даже сейчас, во время военной обстановки, ясно показывает, что Европа действительно находится на распутье. И что ее капитаны должны осознать, что им грозит мятеж их экипажей. Вчерашние результаты во Франции могут даже стать доказательством мятежа", - сказал экс-премьер.

Самарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах, занимал посты министров финансов и иностранных дел, культуры, в 2004-2007 годах был евродепутатом. В 2009-2015 годах Самарас являлся лидером греческой правоцентристской партии "Новая демократия", которую ныне возглавляет премьер-министр Кириакос Мицотакис.