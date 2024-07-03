Конгрессмены потребовали у Пентагона расширить подготовку украинских пилотов

Как отметили законодатели, иначе у Киева будет больше современных истребителей, чем обученных пилотов, способных ими управлять

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов-демократов направила письмо министру обороны США Ллойду Остину с требованием расширить программу обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.

"Мы просим министерство обороны приложить все усилия, чтобы обеспечить участие еще 10 украинских пилотов в программе подготовки летчиков на F-16 в этом году, либо здесь, в Соединенных Штатах, либо в других странах - союзниках", - говорится в письме, подписанном 15 законодателями во главе с Адамом Шиффом (от штата Калифорния).

Конгрессмены отметили, что иначе к концу года у Киева будет больше современных истребителей, чем обученных пилотов, способных ими управлять.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.