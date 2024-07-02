Российские военные заполучили систему наведения ATACMS. Они изучат, как ракета корректирует курс

РИА: российские специалисты получили доступ к системе наведения ракет ATACMS

Система наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS попала в руки российских специалистов, сообщает РИА Новости. Агентство заявило, что впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS. Американские ракеты активно используются при ударах ВСУ. Они применялись и при атаке на Севастополь, в результате которой пострадали свыше 150 человек.

Российские военные исследуют систему наведения и коррекции полета поставляемых на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов по работе с вооружением.

«Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться», - отметил собеседник РИА Новости.

Агентство также заявило, что впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS.

"Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории",

- рассказал агентству специалист по работе с вооружением.

Ранее обломки сбитой ракеты ATACMS публиковали «Известия».

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

ATACMS на вооружении ВСУ

Первая партия ATACMS была доставлена на Украину в октябре 2023 года, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным газеты, это было сделано тайно из-за опасений удара со стороны России.

Открыто о решении передать ATACMS было объявлено в апреле 2024 года.

«Я могу подтвердить, как вы уже слышали от других, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта поставка началась в марте. И эти ракеты прибыли на Украину", - сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов (цитата по ТАСС).

Ракеты ATACMS применялись при ударах по Луганску 7 июня 2024 года - жертвами той атаки стали шесть человек, более 50 пострадали.

Также АTACMS использовались для удара по аэродрому Бердянска, сообщал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Атакамсы» себя показали», - говорил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Эти же ракеты применялись в ночь на 30 апреля при ударе по Крыму, сообщал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

О поражении американских ракет многократно отчитывались в Минобороны РФ. К примеру, 29 июня ведомство сообщило, что за неделю российские военные сбили пять АTACMS.

Наиболее известен случай применения ATACMS в районе пляжей Учкуевки и Любимовки на северной окраине Севастополя. По сообщению Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины нанесли удар пятью ракетами, заряженными кассетными боеприпасами. Четыре были сбиты ПВО, а пятая «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с детонацией боевой части в воздухе над территорией города». Четыре человека (в том числе двое детей) не выжили, 151 получили ранения.

Реакция России на применение ATACMS

Президент России Владимир Путин, выступая 18 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил уверенность, что поставка таких ракет не изменит кардинально ситуацию на линии соприкосновения, а лишь «продлит агонию Украины».

«Это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», - говорил Путин.

Путин обвинил США в причастности к ударам.

«Вот ATACMS. Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему - Пентагон передал, американцы передали. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Чтобы нанести такой удар, Украине нужно иметь американскую спутниковую разведку, а затем на ее основании сформировать полетное задание и потом ввести его в ракетную систему. При этом поставки Западом оружия Украине - это прямое участие в конфликте», - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ в Петербурге.

Алексей Пермяков