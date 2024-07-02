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Интерфакс-АВН

Азербайджан и Армения могут завершить работу над основными принципами мирного договора за нескольких месяцев - Алиев

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Ильхам Алиев и Никол Пашинян
Ильхам Алиев и Никол Пашинян.
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Баку. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил убеждение, что Баку и Ереван могут завершить в течение нескольких месяцев работу над основными принципами мирного договора.

"Мы достаточно быстро продвигаемся в переговорном процессе. Считаю, что работа над текстом мирного договора, как минимум основных принципов, может быть завершена в течение нескольких месяцев", - сказал Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты нового посла Канады в Азербайджане Кевина Гамильтона.

По его словам, стороны могут вначале договориться по основным принципам, парафировать их и потом продолжить работу над текстом мирного договора.

При этом Алиев подчеркнул, что главным условием мирного договора является внесение изменений в Конституцию Армении, так как в этом документе имеются территориальные претензии к Азербайджану, и пока эти претензии не будут устранены, мирный договор не будет подписан.

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Страны
Азербайджан
Армения
Канада
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