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РИА Новости

Военный эксперт о Global Hawk над Черным морем: тигру надо вырвать все зубы

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

Военный аналитик Леонков: Global Hawk летают над Черным морем неспроста

В США должны понимать, что провокации беспилотников над Черным морем будут иметь последствия, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков.

Беспилотные летательные аппараты США, осуществляющие разведку и целеуказание высокоточному оружию, поставляемому Киеву для нанесения ударов по России, должны сбиваться, считает военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на участившиеся провокации США над Черным морем. Речь идет о постоянных полетах американских беспилотников, таких как Global Hawk.

Разведывательный дрон ВВС США Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.

"Эти Global Hawk летают неспроста. Очень часто получалось: он полетал, после этого точно прилетает куда-либо. Он снимает информацию о работе радиотехнических средств, прежде всего РЛС, которые обозревают воздушное пространство и входят в состав зенитно-ракетных систем, таких как С-400. Находясь в нейтральных водах, этот беспилотник барражирует, включает и отключает транспондер, то есть ведет себя по-наглому. Понятно, что западные высокоточные боеприпасы без его целеуказания бесполезны. ВСУ пытались без целеуказания бить, зная координаты, но средства РЭБ их искажали. А здесь прямое целеуказание идет, штабы работают в режиме 24/7 – и происходят высокоточные атаки", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Атаки на Севастополь продолжаются, отметил военный аналитик.

"Думаю, они будут продолжаться, пока мы этому тигру не вырвем все зубы. Нужно эти беспилотники сбивать, искать суда, с которых, вероятнее всего, стартуют БЭКи (безэкипажные катера, – ред.) и проводить соответствующие мероприятия, чтобы это всё пресекать. Есть безопасность границ в мирное время, и есть безопасность границ вокруг военных операций и зон боевых действий, которая имеет совершенно иное значение и иные последствия для тех, кто туда сует свой нос", – заключил военный аналитик.
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Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
С-400 Триумф
Проекты
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