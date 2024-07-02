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Военное обозрение

Global Times: Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

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Источник изображения: topwar.ru

Усиление военного сотрудничества США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и особенно с Японией, похоже на попытки создания здесь аналога НАТО, что всё сильнее сказывается на стабильности в регионе, пишет китайское издание Global Times.

Издание отмечает, что в июле вблизи российских границ планируются совместные военные учения Японии и стран НАТО – Германии Франции и Испании, по поводу чего в Москве уже заявили решительный протест.

По словам научного сотрудника Ляонинской академии общественных наук Люй Чао, учитывая нестабильность в Северо-Восточной Азии, вызванную стратегией США в Индо-Тихоокеанском регионе и стремлением стран НАТО играть здесь активную роль, к этим совместным военным учениям следует проявлять повышенную бдительность.

План совместных военных учений Японии со странами НАТО был явно спланирован США. Этот шаг Японии является последней акцией по продвижению азиатско-тихоокеанской версии НАТО

- говорится в материале издания.

Это вполне вписывается в распространенную в США идею, согласно которой, Китай является крупнейшим соперником Америки. Чтобы сдержать Китай, США создают малые региональные союзы, пытаясь интегрировать их в «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения своей гегемонистской позиции, пишет китайское издание.

Global Times отмечает, что Япония активно потворствует Вашингтону в его стремлении сохранить статус мирового «гегемона», не обращая внимания на то, к чему это может принести. Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Япония уже третий год подряд участвует в саммите альянса.

Люй Чао считает, что дальнейший сговор между США и Японией имеет очень опасную тенденцию, и странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо сохранять повышенную бдительность.

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Германия
Испания
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Проекты
NATO
Военные учения
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