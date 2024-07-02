Первый "боевой ледокол" вышел в море: как Россия способна защитить интересы в Арктике

Корабль, получивший имя в честь выдающегося исследователя Арктики, был заложен в апреле 2017 года на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге. Министерство обороны РФ заключило с корабелами контракт на строительство двух таких кораблей.

На защите Арктики

В советский период в Арктике, граничащей с США (главным потенциальным противником СССР), были развернуты средства противовоздушной обороны (ПВО), оборудованы аэродромы, а на Чукотке была размещена 14-я десантная армия Дальневосточного военного округа. В 1990-е военные объекты пришли в упадок, большинство было заброшено. Сегодня Россия ведет работы по возобновлению постоянного военного присутствия в важном для страны регионе. На острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа была построена база "Арктический трилистник", на острове Котельный — база "Северный клевер". На них расположены радиолокационные станции, комплексы ПВО, базируются береговые ракетные комплексы. В 2014 году для защиты национальных интересов России в Арктической зоне на базе Северного флота Военно-морского флота РФ было создано объединенное стратегическое командование "Север".

Значение Арктики для России

"Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями", - заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ в декабре 2023 года. Глава государства отметил, что освоение Арктики является неоспоримым приоритетом, а регион имеет важнейшее значение для обороны, энергетики и логистики государства.

Арктические районы обеспечивают 11% национального дохода России, на этих территориях создается без малого четверть объема общероссийского экспорта. Разведанные запасы полезных ископаемых Арктики и их прогнозные ресурсы - основная часть минерально-сырьевой базы страны. К примеру, по словам Владимира Путина, разведанные там запасы газа составляют 80% от всех запасов Российской Федерации. Через Арктический регион проходит стратегически важный судоходный маршрут - Северный морской путь. Объем перевозок по нему растет с каждым годом. При этом международно-правовой статус Арктики не урегулирован окончательно, а участие России в Арктическом совете - наиболее авторитетном органе по международному взаимодействию в регионе - фактически блокируется.

Расширяет свое присутствие в Арктике и НАТО. В состав Североатлантического блока вошли Швеция и Финляндия, что, по мнению специалистов, усилит напряженность в регионе, негативно скажется на доверии и безопасности в Арктике. Западные страны ведут создание так называемого военного Шенгена, исключая юридические и бюрократические препятствия для развертывания войск на территории скандинавских стран. В начале текущего года страны альянса провели в Норвегии учения Nordic Response 2024. В них были задействованы около 50 надводных и подводных боевых кораблей, более 110 единиц авиатехники, включая малозаметные истребители F-35, более 20 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал их крупнейшими и наиболее важными учениями НАТО за последние 40 лет.

Тем не менее эксперты обращают внимание и на слабые стороны Североатлантического блока в Арктике. "У России сегодня есть порядка 40 ледоколов, а у США в распоряжении всего три, причем функционирует из них только один, — напомнил Александр Степанов, программный директор Академии политических наук. — И в этом вопросе с точки зрения разработок США отстали от России на десятилетия. Это является существенным минусом с точки зрения сопровождения любых операций и миссий в Арктическом регионе и в принципе какой-либо активности, в том числе хозяйственно-экономической, по разработке ресурсной базы". Поэтому, по его мнению, США с союзниками делают ставку на военно-воздушный компонент для возможности нанесения ударов по военным объектам и вскрытия позиций ПВО.

Стражи высоких широт

Планируется, что "Иван Папанин", начавший ходовые испытания, войдет в состав Северного флота и станет охранять интересы России в Арктике. История "Адмиралтейских верфей", где он был построен, насчитывает свыше трех веков. За это время со стапелей верфи сошло более 3 тыс. кораблей, включая легендарный крейсер "Аврора", первый в мире атомный ледокол "Ленин", глубоководные аппараты, свыше 300 подлодок.

Проект 23550 (шифр "Арктика"), по которому построен "боевой ледокол", разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (ЦМКБ "Алмаз", в составе ОСК). Согласно описанию проекта, корабль будет сочетать в себе свойства ледокола, буксира и патрульного корабля. "Иван Папанин" сможет вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения. Помимо этого, перспективная новинка сможет перевозить специальные грузы и участвовать в спасательных операциях.

По данным ТАСС-Досье, кораблю не страшен лед максимальной толщиной 1,7 м (1 м — непрерывным ходом). "Иван Папанин" имеет полное водоизмещение порядка 9 тыс. т, длину — 114 м, ширину — 20 м, может развивать скорость в 18 узлов (33 км/ч). Его основной экипаж — 49 человек, дополнительный — 47. Корабль способен автономно (по запасам воды и провизии) выполнять задачи около 70 суток, дальность плавания составляет 10 тыс. морских миль (более 18 тыс. км).

Вооружение, которое предполагается разместить на "боевом ледоколе", позволит ему наносить удары по морским и береговым целям, отражать нападение с воздуха. Ствольная артиллерия представлена артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 мм. Вариант, предлагаемый "Рособоронэкспортом", имеет дальность стрельбы 15,7 км. Кроме осколочно-фугасных снарядов с ударным взрывателем, орудие может быстро перейти на стрельбу по воздушным целям зенитными снарядами с радиовзрывателем, посылая их на высоту 11,6 км. Скорострельность артустановки — около 125 выстрелов в минуту.

Главной ударной силой "Ивана Папанина" могут стать крылатые ракеты "Калибр-К", размещенные в контейнерных установках, а также противокорабельные ракеты "Уран". На корабле предусмотрена вертолетная площадка и ангар для вертолета и беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что новый патрульный корабль ледового класса сможет нести на борту два скоростных боевых катера типа "Раптор".

Прогулочный ледокол

Ледокол проекта 23550 стал основой для концептуальной разработки ЦМКБ "Алмаз" - арктического круизного лайнера "Кунашир". Судно сможет возить пассажиров в морские круизы, заниматься пассажироперевозками в арктических морях, высаживая путешественников на необорудованный берег, ледовые, необитаемые острова. Лайнер сможет нести вертолет, а также два катера на воздушной подушке и два катера в специальном исполнении, устраивая гостям судна ралли-рейды, знакомя с флорой и фауной, демонстрируя айсберги. Предусмотрено несколько вариантов кают для 74 пассажиров, включая двухместную "люкс" с лоджией. "В проекте реализованы комфортные условия для путешественников, отвечающие самым высоким требованиям, - раскрывает подробности сайт ОСК. - Имеющаяся комфортабельная и развлекательная инфраструктура позволит в полной мере насладиться всеми красотами заповедной природы Арктики, Антарктиды и приполярных районов".

Ведется строительство второго корабля этого типа — "Николай Зубов". Он был заложен на "Адмиралтейских верфях" в ноябре 2019 года. Корабль получил имя в честь контр-адмирала Николая Зубова, выдающегося советского океанолога и полярного исследователя. В церемонии закладки принял участие Владимир Путин.

Осенью 2022 года был спущен на воду корабль "Пурга" проекта 23550 (шифр "Ермак"), построенный на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК). Он предназначен для береговой охраны, нужд Пограничной службы ФСБ России, сможет патрулировать водные рубежи страны, осуществлять досмотр морского транспорта, грузов, проводить поисково-спасательные работы.

В 2017 году в состав Северного флота ВМФ РФ вошел дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" постройки "Адмиралтейских верфей". В первом полугодии текущего года ожидается принятие в состав ВМФ ледокола "облегченного" проекта 21180М, который проходит госиспытания. Принято решение о строительстве третьего ледокола. Корабли этого класса предназначены для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота, проводки кораблей и судов, снабжения береговых и островных баз.

"В Арктике задача одна — обеспечение безопасности нашего государства, — заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев на Международном военно-морском салоне "Флот-2024". — Это 20 тыс. км наших границ. Кардинальных изменений не произойдет. Практика решения задач ВМФ РФ в данных районах была, есть и будет. Конечно, стоит задача дальнейшего расширения наших возможностей". Главком ВМФ РФ добавил, что среди задач — создание систем противовоздушной обороны, а также береговых комплексов.

Виктор Бодров