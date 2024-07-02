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ТАСС

В России представили одноразовый дрон с боевой частью для перехвата БПЛА противника

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Представитель компании Red Line рассказал, что дрон квадрокоптерного типа может достигать скорости около 200 км/ч и работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, которая подсвечивает обнаруженную цель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Одноразовый дрон "Воган-9СП" для перехвата беспилотников противника посредством подрыва собственной боевой части разработан в России. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Red Line на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА".

Он рассказал, что дрон квадрокоптерного типа может достигать скорости около 200 км/ч и работает в комплексе с радиолокационной станцией и лазерной системой, которая подсвечивает обнаруженную цель.

"Дается команда "на старт", дрон стоит в кассете под углом в 45 градусов, он с направляющей взлетает, максимально сближается с мишенью, в последние моменты наводится автоматом по своим системам ведения. Максимально близко подлетает к цели и производит подрыв боевой части, расположенной в носовой части коптера", - отметил представитель компании. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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