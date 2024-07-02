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ИноСМИ

Белый слон в подарок: почему отправка “летающих радаров” Saab 340 не закончится для Киева ничем хорошим (Military Watch Magazine, США)

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Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen
Шведский истребитель Saab JAS-39 Gripen.
Источник изображения: © flickr.com / AereiMilitari.org

MWM: Швеция передает Украине самолеты-разведчики, уязвимые для российских ракет

Швеция передает Украине помощь на 1,25 миллиарда долларов, в том числе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, пишет MWM. Но эксперты считают их эксплуатацию нецелесообразной. В небе над Украиной Saab 340 столкнутся с гораздо более боеспособными российскими ВКС.

ВВС Украины получат от Швеции две бортовые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления боем Saab 340. Они составят самую значительную часть пакета помощи стоимостью 1,25 миллиарда долларов, предоставленного Стокгольмом.

Системы ДРЛОиУ используют радары увеличенного размера Erieye, которые способны лучше управлять боевым пространством с воздуха, предупреждать о приближающихся угрозах и в некоторых случаях даже направлять ракеты истребителей “воздух-воздух” к целям. Расчет такой, что на Украине эти самолеты значительно увеличат потенциал нового парка истребителей F-16 и Mirage 2000. Однако Saab 340 — один из самых консервативных и наименее мощных самолетов ДРЛОиУ из находящихся на вооружении и уступает по возможностям ведущим мировых образцам, таким как американский E-7 и китайский KJ-500. Но поскольку F-16 и Mirage 2000 оборудованы одними из самых маленьких радаров среди истребителей всех классов, а те, что поставляются на Украину, и вовсе комплектуются устаревшими радарами с механической решеткой времен холодной войны, шведские системы ДРЛОиУ могут значительно повысить их ситуационную осведомленность.

Saab 340 потенциально могут сузить отставание в ситуационной осведомленности от передовых российских истребителей, таких как Су-30СМ и Су-35, чьи радары не только почти в четыре раза больше, чем у F-16, но и на несколько десятилетий совершеннее благодаря антенной решетке с электронным сканированием.

Однако ситуация в воздушном пространстве над Украиной вызывает серьезные вопросы насчет целесообразности эксплуатации крупного и неманевренного самолета высокой ценности без функции малозаметности, поскольку охват и дальность действия ВКС России ставят под серьезное сомнение перспективы его живучести. Западные источники утверждают, что, даже несмотря на серьезные ограничения в парке истребителей и возможностях противовоздушной обороны, Украина сбила два российских самолета ДРЛОиУ A-50 (информация официально не подтверждена Министерством обороны РФ. — Прим. ИноСМИ). И это несмотря на значительную стратегическую глубину России, благодаря которой самолеты имеют гораздо бóльшую широту действий и возможность отхода в случае угрозы! Saab 340 же в небе над Украиной столкнутся с гораздо более крупными и боеспособными военно-воздушными силами, а также широким арсеналом средств класса “земля-воздух”, имея при этом гораздо меньше возможностей для отступления и развертывания с баз в пределах досягаемости российских ударов.

Россия продемонстрировала возможности своих ракет “воздух-воздух” и “земля-воздух” большой дальности, оптимизированных для ударов по особо ценным объектам, таким как системы ДРЛОиУ. В первую очередь это касается ракет Р-37М, развернутых на самолетах Су-35 и МиГ-31, а также 40Н6, развернутых на комплексах ПВО С-400.

Р-37М — крупногабаритная ракета с впечатляющей дальностью полета 400 км и скоростью 6 Махов. Она разрабатывалась для того, чтобы угрожать как истребителям, так и самолетам поддержки, но при этом особенно опасна против последних. Ракета прошла обширные боевые испытания на Украине и развертывается на перехватчиках МиГ-31БМ, оснащенных крупнейшими в мире радарами, предназначенными для боевых действий “воздух-воздух”. Это означает, что они могут наводить ракеты на цели на расстоянии свыше 400 км без поддержки других датчиков. В январе 2023 года Министерство обороны Великобритании сообщило, что Р-37М эффективно используются для поражения украинских самолетов на расстоянии свыше 200 км. За исключением китайской PL-XX этот класс ракет считается непревзойденным во всем мире.

Как и Р-37М, уникальная ракета 40Н6 может поражать цели на расстоянии до 400 км и имеет уникальную траекторию с подъемом на высоту в ближнем космосе перед непосредственным снижением к цели — это обеспечивает беспрецедентное загоризонтное поражение даже низколетящих целей. Об использовании одной из этих ракет против украинских целей надежные источники впервые сообщили 7 ноября 2023 года. Поскольку С-400 развернуты в пределах международно признанных границ Украины, а МиГ-31 продолжают играть стержневую роль в военных действиях России, Saab 340 будут крайне уязвимы. Устаревшие F-16 и Mirage 2000 с противовоздушным вооружением гораздо меньшей дальности обладают крайне скромными возможностями обеспечить им защиту — особенно от самолетов, чей радиус поражения почти вчетверо превышает их собственный (к тому же при значительных количественных и технологических преимуществах).

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
40Н6
Erieye
F-16
Mirage-2000
Saab 340
А-50 ДЛРО
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-400 Триумф
Су-30
Су-35
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Минoбороны РФ
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