Войти
РИА Новости

Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"

517
0
+3
Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Гендиректор "Ак Барса" Мистахов: для кораблей ВМФ разработают ЗРК "Тор" и "Бук"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Разработчиком и производителем данных комплексов является концерн ВКО "Алмаз-Антей". На военно-морском салоне в Кронштадте концерн, в частности, представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой "М2КМ". Морская версия ЗРПК "Панцирь" уже разработана и устанавливается на корабли.

"Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", - сказал Мистахов.

Он подчеркнул, что все наземные комплексы типа "Тор" и "Бук" хорошо себя зарекомендовали, но в них ракеты летят сверху.

"То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идёт по глади, поэтому задача несколько усложняется", - отметил Мистахов.

"Мы должны уничтожать те же морские дроны на максимальной дальности: чем дальше, тем лучше. Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа (безэкипажных катера - ред.), а стая - время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", - добавил гендиректор "Ак Барса".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
22.04.2011
Воздушно-космический кафтан для России
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
21.08.2009
Зенитные ракетные системы ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" им. академика А. А. Расплетина более 60 лет обеспечивают безопасность России
22.04.2008
С участием России в столице Малайзии открывается крупнейшая в Азии международная выставка вооружений DSA-2008
22.04.2008
В Малайзии открывается крупнейшая выставка вооружений ДСА-2008
30.08.2007
Команда на взлет выполнена! На авиасалоне МАКС-2007 продемонстрированы новейшие самолеты и зенитные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных