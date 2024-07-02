Для кораблей ВМФ разработают морские версии ЗРК "Тор" и "Бук"

Гендиректор "Ак Барса" Мистахов: для кораблей ВМФ разработают ЗРК "Тор" и "Бук"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Производители комплексов ПВО типа "Тор", Бук" и других разрабатывают их морские версии для размещения на кораблях ВМФ РФ, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Разработчиком и производителем данных комплексов является концерн ВКО "Алмаз-Антей". На военно-морском салоне в Кронштадте концерн, в частности, представил морскую версию ЗРК "Тор" с аббревиатурой "М2КМ". Морская версия ЗРПК "Панцирь" уже разработана и устанавливается на корабли.

"Сегодня ПВО на сухопутье обеспечивают "Панцирь", "Тор", "Бук", это тоже интересно. Почему их нельзя применить на кораблях? Наши разработчики начинают прорабатывать возможности и для нас", - сказал Мистахов.

Он подчеркнул, что все наземные комплексы типа "Тор" и "Бук" хорошо себя зарекомендовали, но в них ракеты летят сверху.

"То, что летит по воде, оно летит ровно, потому что водная гладь ровная, летит на малой высоте над водой, и нам нужно уничтожить эту ракету на данном расстоянии. Морской беспилотник тоже идёт по глади, поэтому задача несколько усложняется", - отметил Мистахов.

"Мы должны уничтожать те же морские дроны на максимальной дальности: чем дальше, тем лучше. Потому что, если к нам подплывает не один и не два БЭКа (безэкипажных катера - ред.), а стая - время работает не на нас, мы должны эту стаю максимально раньше уничтожить и обеспечить попадание так, чтобы было попадание стопроцентное и не тратился боезапас", - добавил гендиректор "Ак Барса".