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Военное обозрение

Генсек НАТО заявил, что США продолжат помогать альянсу и Украине при любом президенте

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Источник изображения: topwar.ru

США в любом случае, вне зависимости от того, кто будет главой государства, продолжат курс на сотрудничество с Североатлантическим альянсом и помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, беседуя с корреспондентом японского издания Yomiuri Shimbun.

По утверждению руководителя Североатлантического альянса, Вашингтон все равно останется союзником НАТО. Что касается помощи Киеву, то она представляет собой важную ценность и для демократов, и для республиканцев, отметил Столтенберг. Следовательно, даже если на выборах в США победит кандидат от республиканцев, помощь Украине будет продолжаться.

В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО

- подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Между тем, тот же Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что США следовало бы сократить масштабы военной помощи Европе, переложив основную часть расходов на оборону европейских государств на них самих. Соответственно, некоторые изменения относительно сотрудничества с НАТО в политике США в случае победы на президентских выборах Трампа все же возможны.

Но в целом Столтенберг довольно объективно прогнозирует дальнейшее развитие событий. Глупо было бы считать, что победа республиканца на президентских выборах поставит точку в оказании военной и финансовой помощи Украине. Пока украинский конфликт удовлетворяет военно-политическим и экономическим интересам Вашингтона, эта поддержка будет продолжаться, вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом в конце 2024 года.

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США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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