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Военное обозрение

«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов». Такой позиции придерживается депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список). Теперь ее мнение попало и на страницы западной прессы.

Позицию украинского депутата освещает британское издание The Guardian. Если раньше критика генералитета ВСУ имела место преимущественно в украинской прессе, то теперь она появляется и на страницах западных газет и журналов.

Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат

- цитирует издание слова депутата Безуглой.

По мнению депутата Рады, «старые генералы» пренебрегают безопасностью личного состава. Многие действия на фронте ими производятся исключительно для того, чтобы затем включить их в отчеты. При этом на жизни солдат и младших офицеров такие военачальники не обращают никакого внимания.

Как отмечает британская пресса, сейчас, после череды провалов на фронте, отношение к генералам на Украине изменилось. Теперь все чаще общественность обращает внимание на их ошибки. Не отреагировать на сложившуюся ситуацию не смог даже глава киевского режима Владимир Зеленский. В частности, ему пришлось уволить с поста командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, к которому накопилось множество претензий. Немалый вклад в увольнение Содоля внесла как раз критика со стороны депутата Безуглой.

Западные СМИ отмечают, что противоречия на Украине нарастают и в рядах самого силового блока. Так, военнослужащие из раскрученных в медийном пространстве подразделений, укомплектованных националистами, выступают с открытой и резкой критикой в адрес высшего военного командования ВСУ. Генералам это не нравится, но и сделать что-либо они также не в состоянии.

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Страны
Россия
Украина
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