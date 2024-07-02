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ЦАМТО

Правительство Германии одобрило заявки на экспорт оружия на рекордную сумму 7,48 млрд. евро

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

ЦАМТО, 1 июля. Правительство Германии с 1 января по 18 июня текущего года одобрило заявки на экспорт вооружений на рекордные 7,48 млрд. евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 30 июня информационное агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагледен из партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ).

"В период с 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем заявок на экспорт оружия на сумму не менее 7,48 млрд. евро (8,01 млрд. долл.), что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года", – пишет DPA.

Значительная часть от этого экспорта объемом в 4,88 млрд. евро (65% от общей суммы) предназначена Украине.

Второе место среди покупателей немецкого оружия занял Сингапур (1,21 млрд. евро), третье – Индия (153,75 млн. евро). Четвертое место заняла Саудовская Аравия (132,48 млн. евро), что стало возможным в связи с тем, что Германия сняла большую часть ограничений на продажу оружия королевству. Пятерку заказчиков замыкает Катар (100 млн. евро).

"Безответственно массово наращивать экспорт вооружений в зоны боевых действий и кризисов, причем не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия", – приводит DPA слова С.Дагделен.

В 2023 году Германия одобрила заявки на экспорт оружия на сумму в 12,2 млрд. евро, установив тем самым новый рекорд, отмечает агентство.

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Страны
Германия
Индия
Катар
Саудовская Аравия
Сингапуp
Украина
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