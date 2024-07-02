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Интерфакс-АВН

КНДР запустила две баллистические ракеты - СМИ

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР.
Источник изображения: Фото: AP Photo/KCNA

Гонконг. 1 июля. ИНТЕРФАКС - КНДР в понедельник утром произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) сообщил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 5:05 понедельника (23:05 мск) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 5:15 (23:15 мск).

"(...) Наши военные поддерживают состояние полной готовности, одновременно делясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии", - заявили в JCS.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили баллистическую ракету в восточном направлении.

Утром в среду КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным "Ренхап", он прошел неудачно.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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