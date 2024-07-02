"Мы это сделаем, если..." В Генштабе ВС Белоруссии сделали заявление о ТЯО

Генштаб ВС Белоруссии: армия готова к использованию ТЯО в случае угрозы
МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. Белорусские военные обучились применению тактического ядерного оружия (ТЯО) и смогут использовать его при угрозе суверенитету, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Российский лидер уточнил, что в этот раз они пройдут в три этапа.
Первый этап учений нестратегических ядерных сил стартовал 21 мая. Одиннадцатого июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, которые РФ и Белоруссия проводят совместно.
Ранее радио Sputnik рассказало, как второй этап учений с ТЯО прокомментировали в Белоруссии.
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