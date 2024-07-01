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ТАСС

Орбан заявил, что лидеры ЕС хотят втянуть всю Европу в конфликт на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Darko Bandic

Премьер-министр Венгрии отметил, что руководству ЕС в Брюсселе "ничего не жалко, когда речь заходит о войне"

БУДАПЕШТ, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Евросоюза пытается втянуть страны сообщества в военные действия на Украине, чтобы победить Россию, хотя Европа терпит от этого одни убытки и у нее нет на это сил и средств. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet.

Он отметил, что сейчас европейцы "вместо мира, порядка и развития сталкиваются с войной, миграцией и застоем". "Ситуация усугубляется тем фактом, что брюссельская бюрократия, живущая в пузырях, в последние годы приняла ряд ошибочных политических решений. Европа все больше втягивается в войну, в которой континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все", - отметил глава правительства.

По его мнению, руководству ЕС в Брюсселе "ничего не жалко, когда речь заходит о войне". "Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей и они хотят победить Россию. Деньги европейских граждан постоянно поступают на Украину, санкции ударили по европейским компаниям, привели к росту инфляции и лишили миллионы европейцев средств к существованию", - написал Орбан.

Он считает, что конкурентоспособность Евросоюза была подорвана и ему пришлось идти на уступки наиболее важным торговым партнерам. "Переход к зеленой экономике был отложен в сторону. Сегодня Европа использует больше угля, а цены на энергоносители выше, чем пять лет назад. Европейские фермеры протестуют против ежедневных убытков, в то время как украинская сельскохозяйственная продукция сомнительного качества поступает в продажу по демпинговым ценам без ограничений", - заявил премьер.

"Сам факт кризиса и обострения военной ситуации еще задолго до выборов в Европейский парламент ясно показал, что Европе необходимы перемены", - заключил Орбан. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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