Сладков: движение Армении в НАТО — это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

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Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, ускоренными темпами реализует курс максимального сближения, а на деле подчинения, с Западом, одновременно разрывая вековые связи с традиционными партнерами, в первую очередь с Россией. Фактически закавказская республика все более превращается в очередную марионетку Запада, готовую покорно выполнять любые прихоти и волю своих хозяев.

Особое внимание Пашинян уделяет наращиванию военного сотрудничества со странами НАТО, в первую очередь с США, в том числе под предлогом якобы оказавшимся неэффективным членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Все это очень устраивает Вашингтон, который и не скрывает планов заполучить на Южном Кавказе покорного «союзника», готового противостоять влиянию России и отчасти Китая в регионе. Пример Украины, которая уже шла этим курсом, нынешнее армянское руководство, видимо, нисколько не беспокоит.

Соединенные Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом вчера заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в Баку. В армянском МИД подтвердили, что приняли это приглашение и направят свою делегацию на саммит альянса. Ранее во время «правительственного часа» Пашинян заявил, что Ереван вступил в «союз-пузырь», подразумевая членство в ОДКБ, который обещал защищать Армению, но этого не делает. Несложно предположить, что следующим шагом вполне может стать заявка Еревана на вступление в Североатлантический альянс.

Свое мнение по поводу безудержного стремления правительства Пашиняна на сближение с НАТО в своем телеграм-канале высказал специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК военкор Александр Сладков. Он считает, что Армению, прежде всего Ереван, но и другие города, на этом пути уже вскоре «ждут кровавые события».

Это ужасно, я не желаю этого, потому что знаю, движение в НАТО— это предстоящая трагедия пока что спокойной и доброй страны

— написал военкор.

Сладков привел аллегорию, сравнив выход Армении из ОДКБ и последующее вступление в НАТО с внезапным переходом по собственной инициативе спортсмена из клуба одной страны в иностранный, добавив, что так не бывает, подобные действия чреваты последствиями. Военкор уверен, что дальнейший курс Пашиняна на сближение с Западом приведет к трагическим событиям с учетом того, что многие жители Армении вовсе не поддерживают политику главы кабмина. В стране и так очень высокое недовольство правительством по поводу передачи Нагорного Карабаха Азербайджану и намерении отдать под контроль Баку еще ряд армянских территорий, бунты и протесты неизбежны, уверен Сладков.

Ждем сожженные дома, безжалостные беспорядки и несчастья простых, совершенно не связанных с властью и политикой людей

— предрек Сладков будущее Армении, добавив, что рад бы и ошибиться, но история дает совершенно иные примеры, подтверждающие его прогнозы.