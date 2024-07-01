Забудьте шутки про маразм: главный кошмар дебатов — это внешняя политика (Responsible Statecraft, США)

RS: в ходе дебатов Трамп и Байден уделили внешней политике всего 11 минут

В ходе дебатов Байден и Трамп уделили внешней политике всего чуть больше десяти минут, пишет RS. По мнению автора статьи, именно из-за этого стоит волноваться, а не из-за физического состояния Байдена. Соперники лишь обвиняли друг друга в подрыве страны – а плана ее спасения не предложили.

Келли Бокар Влахос (Kelley Beaucar Vlahos)

Если кто-то рассчитывал разобраться в том, как два основных кандидата в президенты смотрят на важнейшие вопросы внешней политики, вчерашние дебаты стали великим разочарованием.

Гораздо ближе к истине оказались те, кто не ждал от дебатов ничего, кроме новой порции испанского стыда.

По Украине и Израилю президент Байден и бывший президент Трамп все одиннадцать минут внешнеполитической дискуссии старательно уводили разговор в сторону, мешали все в одну кучу и восхваляли сами себя — возвращаясь к теме лишь в мимолетные моменты невнятных выпадов в адрес друг на друга.

Трамп начал с поверхностных нападок на слабость Байдена и безвластие, приведшее к “позорному” выводу войск из Афганистана в сентябре 2021 года, который побудил Путина ввести войска на Украину, а ХАМАС — атаковать Израиль (эту мысль он повторил много раз в ходе полуторачасовых дебатов, которые прошли в Атланте без публики).

Байден в ответ заявил, что Трамп открыто поощрял Путина ввести войска в феврале 2022 года, и повторил, что, если его не остановить, то российский президент прокатится по всей Европе, чтобы восстановить “Советскую империю”. Что же касается Израиля, то он похвастался соглашением Белого дома о прекращении огня, к которому никто — ни ХАМАС, ни Израиль — не считают нужным серьезно относится.

“Ни один из кандидатов не представил внятного плана конструктивного взаимодействия США с окружающим миром — так, чтобы, продвигая американские интересы, устранить общие экзистенциальные вызовы в виде смены климата, распространения ядерного оружия и усугубляющейся напряженности между великими державами”, — отозвался Илай Клифтон из Института имени Квинси.

Это еще слабо сказано. На планету обрушились два острейших конфликта, а двое мужчин, претендующих на пост главнокомандующего США обсуждали их каждый со своей колокольни. Трамп высказался обширнее: упомянул про потери и потраченные средства и подчеркнул необходимость положить конец конфликту на Украине, одновременно обвинив Европу в нахлебничестве. Однако его обещания положить конец конфликту на Украине, не дожидаясь вступления в должность, не подкреплено ничем, кроме хвастовства.

Заявления же Байдена не только не соответствуют нынешней геополитической реальности, но более уместны для времен высадки в Нормандии и “великого поколения”. Так, в какой-то момент он даже изрек, что США как держава вызывает всеобщее восхищение во всем мире. За заявлением, что он не дает Израилю 900-килограммовые неуправляемые бомбы по гуманитарным соображениям, тут же последовало обещание снабдить его всем, что он только попросит. Кроме того, Байден “проговорился”, назвав США “главным источником мировой поддержки Израиля”.

К концу дебатов, когда Трамп заявил, что Байден “вгонит нас в третью мировую”, внимание публики уже было притуплено настолько, что никто толком не отреагировал. Наутро обе стороны наверняка сосредоточатся на других вопросах: сверке фактов, возрасте Байдена и его ляпах, на том, кто из кандидатов ловчее играет в гольф, а также неумолкающих спорах по поводу выборов 2020 года и событий 6 января.

Поэтому лучше всего привести их беседу дословно, чтобы у людей проявился повод для беспокойства. Кроме этого речь о внешней политики за весь вечер практически не шла. Мы немного отредактировали реплики из-за длины и повторов (вы скажете нам за это спасибо).

Ведущая CNN Дана Бэш — Трампу: Президент Владимир Путин говорит, что закончит боевые действия лишь в том случае, если Россия сохранит за собой украинскую территорию, которую уже контролирует, а Киев откажется от заявки на вступление в НАТО. Приемлемы ли для вас условия Путина?

Трамп: Прежде всего, хочу сказать, что наши ветераны и солдаты терпеть этого парня [Байдена] не могут. Терпеть не могут. Они считают его худшим главнокомандующим, если его так можно называть, за всю историю. Они его терпеть не могут, давайте это зафиксируем. А меня они любят больше всех остальных — и тому есть куча фактических подтверждений. Теперь что касается России и Украины. Будь у нас настоящий президент, который бы во всем разбирался и которого бы уважал Путин, он бы никогда не ввел на Украину войска. Уже погибло огромное количество людей — больше, чем вы себе представляете. Знаете, ведь называются некоторые цифры. Их можно смело удвоить, а, может, и утроить. Он ничего не сделал, чтобы это остановить. На самом деле, я считаю, что он [Байден] даже подначивал Россию. Я расскажу вам, как все было. Он был так плох в Афганистане... Это был такой ужасный позор, настолько постыдный момент в истории нашей страны, что Путин это увидел и осознал всю некомпетентность…

Разница в том, что при мне Путин никогда бы не ввел на Украину войска — гарантированно. Как и ХАМАС бы не напал на Израиль — даже за миллион лет. А знаете почему? Потому что при мне Иран был на мели. Я бы никому не позволил иметь с ним дела. У них просто кончились деньги. Они были разорены. У них не было денег для ХАМАС. У них не было денег вообще ни на что — в том числе на террор. Вот почему при моей администрации террора не было в принципе, а при нем [Байдене] взрывается весь мир.

Байден: В жизни не слышал столько чуши. Послушайте, дело в том, что мы оказались в ситуации, когда... Давайте сначала рассмотрим последний пункт. Иран напал на американские войска, убил и причинил некоторым из них травмы мозга, а он ничего не сделал, когда был президентом, — они взяли и напали. Он сказал, что у них просто голова болит. Вот и все. Он ничего не сделал, когда произошло нападение. Это во-первых. Во-вторых, в ходе воздушной операции мы вывезли из Афганистана более 100 000 американцев и других. В-третьих, мы оказались в ситуации, когда если посмотреть на то, что Трамп сделал на Украине, то по сути он сказал [Путину]: делай, что хочешь, делай, что хочешь. Вот как Трамп обошелся с Путиным: поощрял его. Позволил делать что угодно. Он и ввел войска. И послушайте, что он при этом сказал. Путин собирался взять Киев за пять дней. Не забывайте, Киев — это ведь часть бывшего Советского Союза, который он и собирался восстановить. Но у него ничего не вышло.

Бэш: Президент Трамп, я хочу вернуться к своему первоначальному вопросу: приемлемы ли для вас условия Путина?

Трамп: Нет, неприемлемы. Но послушайте, этого конфликта в принципе быть не должно. Если бы у нас был настоящий лидер... А Байден повел всех за собой. Вот он уже дал Украине 200 миллиардов долларов или даже больше. 200 миллиардов долларов — это большие деньги. Такого никогда не было. Каждый раз, когда Зеленский приезжает к нам в страну и увозит с собой 60 миллиардов долларов, он становится величайшим торгашом в истории. Не подумайте, я не поливаю его грязью. Я вообще никого не поливаю. Я говорю только о деньгах, которые мы тратим на эту опосредованную войну — хотя не должны, и ее в принципе не должно быть. Я урегулирую конфликт между Путиным и Зеленским непосредственно после избрания — еще до того, как вступлю в должность 20 января. Я урегулирую этот конфликт. Люди гибнут так бессмысленно, так глупо, и я это прекращу. Я быстро улажу этот вопрос — еще до вступления в должность.

Байден: Дело в том, что Путин — военный преступник. Он убил тысячи и тысячи людей, и он ясно дал понять одно: он хочет восстановить все то, что когда-то было частью советской империи. И не просто отдельные куски — ему нужна вся Украина. Вот чего он хочет. И потом: неужели вы думаете, что он на этом остановится? Вы думаете, он остановится, когда... если захватит Украину. Что, по-вашему, будет с Польшей, с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет с этими странами НАТО? И поэтому, если вы хотите войны, вам нужно знать, чтó он собирается делать, потому что, если он действительно сделает все как собирается и уйдет... И, кстати, все те деньги, что мы даем Украине, — это оружие, которое мы производим здесь, у себя. Мы, США, даем им оружие, а не деньги, и наши союзники по НАТО предоставили Украине столько же финансирования, сколько и мы. Вот почему... вот почему мы так сильны.

Бэш: Переходим к Ближнему Востоку. В октябре ХАМАС напал на Израиль, убив более тысячи человек и взяв сотни заложников. Среди задержанных и предположительно выживших есть пятеро американцев. Ответ Израиля привел к гибели тысяч палестинцев и создал в секторе Газа гуманитарный кризис. Президент Байден, вы выдвинули предложение по урегулированию конфликта, однако ХАМАС пока не освободил оставшихся заложников, а Израиль продолжает военное наступление на сектор Газа. Итак, какие дополнительные рычаги вы намерены использовать, чтобы заставить ХАМАС и Израиль прекратить войну?

Байден: Во-первых, все — от Совета Безопасности ООН до “Семерки”, израильтян и самого Нетаньяху — одобрили план, что я предложил. Все одобрили. Он состоит из трех этапов. Первый — освобождение заложников в обмен на прекращение огня. Второй — это прекращение огня с дополнительными условиями. Третий — окончание войны. Единственный, кто хочет продолжения войны, — это ХАМАС... Мы прилагаем все усилия, чтобы заставить их признать, что произошло в Израиле. Единственное, в чем я отказал Израилю, — это 900-килограммовые бомбы. Они не очень хорошо работают в густонаселенной местности: гибнет много невинных людей. Мы обеспечиваем Израиль всем необходимым оружием — и именно тогда, когда оно ему нужно. И, кстати, я тот человек, что сплотил весь мир против Ирана, когда они совершили полномасштабную межконтинентальную ракетную атаку на Израиль. И никто не пострадал — лишь один израильтянин случайно погиб, и все прекратилось. Мы спасли Израиль. Мы — крупнейший источник мировой поддержки Израиля... И, кстати, они сильно ослабли, ХАМАС сильно ослаб. И их надо... их следует ликвидировать, но нужно быть осторожными с применением определенных видов оружия в густонаселенной местности.

Трамп: Вернемся на секунду к Украине. Нас разделяет океан. Европейские страны в совокупности потратили на 100 миллиардов меньше нашего. Может, даже еще меньше. Почему он им не скажет? Дескать, давайте раскошеливайтесь — как я в свое время с НАТО. Я заставил их вложить сотни миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО сказал, что Трамп проделал потрясающую работу, он никогда такого не видел. Иначе бы ничего не было — они были банкротами. Почти 100% потраченных денег были нашими. Он этого не сделал... Теперь что касается Израиля и ХАМАС. Это Израиль намерен продолжать и идти вперед. Байден сказал, что единственный, кто хочет продолжать, — это ХАМАС. Так вот, вообще-то это Израиль, и надо их отпустить и позволить им довершить начатое. Байден этого делать не хочет. Он стал как палестинец, но даже они его не любят, потому что он плохой палестинец. Он слабак.

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И так далее в том же духе. Противники обвиняют друг друга в подрыве страны, но не похоже, чтобы у кого-то них был план по ее спасению. Так что зарубите себе на носу: чуть ли не все репортажи о дебатах посвящены физической форме Байдена, опросам общественного мнения и всяким досужим спекуляциям, однако подлинным кошмаром стала внешняя политика.

Келли Бокар Влахос — редакционный директор журнала Responsible Statecraft и старший советник Института имени Квинси