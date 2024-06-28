ЗРК «Тор-М2» - там, где жарко на Донбассе!

На Авдеевском направлении зоны специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои.

На Донбассе жарко, грунт сухой, проходимый, и противник все еще получает от коллективного Запада вооружения и боеприпасы, и – в особо большом количестве – различные типы беспилотных летательных аппаратов.

И здесь – на передовой – особую роль играет боевая выучка и высокий профессионализм расчетов комплексов «Тор-М2», которые несут ежедневное боевое дежурство, обеспечивая воздушное прикрытие сухопутных подразделений.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Так, сообщает департамент информации российского Минобороны, в ходе несения одного из боевых дежурств на Авдеевском направлении российские зенитчики обнаружили и взяли на сопровождение воздушные цели, двигавшиеся в сторону охраняемого объекта.

После принятия командованием дивизиона решения об уничтожении вражеских целей, расчет «Тор-М2» незамедлительно выполнил пуск зенитных управляемых ракет, перехватив на безопасном удалении вражеские средства воздушного нападения.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), и заслуженно считается международными экспертами лучшим ЗРК среди зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Зенитные управляемые ракеты ЗРК «Тор-М2» способны уничтожать воздушные цели на дальности до 16 км и на высоте до 10 метров до 12 км.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

В целом, комплексы «Тор-М2» показали себя «на высоте» в ходе боев на всех направлениях, успешно выполняя боевые задачи. На счету расчётов ЗРК, ведущих оборону на всей линии фронта - тысячи беспилотных летательных аппаратов противника и огромное количество снарядов реактивных систем залпового огня.

Напомним, что уникальные тактико-технические характеристики российского зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» были испытаны в боевом порядке еще в Сирийской Арабской республике, где ижевские боевые машины по сей день успешно прикрывают с воздуха военные объекты России.

Именно там, в пустынях Сирии, расчетам «Торов» пришлось «познакомиться» с новым поколением воздушных угроз – беспилотными аппаратами различных типов, которые способны не только вести разведку, но и нести на себе боевую часть.

Теперь расчеты ЗРК «Тор-М2» демонстрируют свои возможности в ходе специальной военной операции России на Украине. Зенитчики делают свою непростую боевую работу днём и ночью, в любых погодных условиях. Ведь от их бдительности и боевой слаженности зависит не только безопасность огневых позиций мотострелков, танкистов, артиллеристов и ракетчиков, но и мирная жизнь жилых кварталов Донбасса.