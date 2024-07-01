Россия такого оружия пока не имеет: Европа намерена создать ракеты наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров

Визуализация ракеты MBDA LCM

Ряд европейских стран намерены объединить усилия для создания оружия наземного базирования с дальностью огня свыше тысячи километров в рамках программы ELSA (European Long Strike Approach).

Как указывается в издании Forces Operations, в эту коалицию войдут семь европейских государств – Франция, Испания, Германия, Швеция, Британия, Италия и Польша. Предварительные договоренности были достигнуты 24 июня во время встречи министров обороны Веймарского треугольника [Варшава, Берлин, Париж].

Согласно сообщению портала Army Technology, соглашение по ELSA должно быть подписано на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля в качестве европейского вклада в коллективную оборону стран альянса. Инициатором проекта является Минобороны Франции, которое уже запустило ряд программ по развитию ракетной артиллерии с учетом опыта войн в Нагорном Карабахе и на Украине.

Вполне возможно, что работы развернутся на основе крылатой ракеты LCM от компании MBDA, прототип которой был представлен на выставке Eurosatory 2024. Её масса составляет не менее полутора тонн, длина около 6,5 м (с пусковым двигателем), дальность полета более 1000 км.

Однако тогда потребуется новая ПУ с гораздо большими габаритами, чем, например, РСЗО M270, которая способна стрелять боеприпасами длиной до 4 м.

Польские обозреватели предлагают «высадить на сушу» корабельные ВПУ, такие как американская Mk 41 или французская Sylver A70. Ориентиром в этом направлении может стать мобильная наземная установка MRC Typhon, позволившая отстреливать КР Tomahawk с суши.

Со своей стороны следует отметить, что в соответствии с Договором РСМД между СССР и США стороны ликвидировали два типа баллистических и крылатых ракет наземного базирования – средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности. Поэтому на данный момент российские войска не имеют на вооружении ракет указанных классов. Однако буквально час назад президент Владимир Путин выступил с инициативой начать производство РСМД наземного базирования в ответ на размещения аналогичного оружия Соединёнными Штатами в Европе и Юго-Восточной Азии.