Войти

Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name

574
0
+2

ВПК.name открывает новое направление – мониторинг сообщений телеграмм-каналов

Лента TG формируется и непрерывно обновляется на основе сообщений ведущих телеграмм-каналов, позволяет пользователям ВПК.name получать оперативную информацию из сети Telegram и быть в курсе важнейших событий в таких областях как: политика, ход СВО, появление технических новинок, развитие промышленности, выполнение ГОЗ и т.д.

В настоящее время проводится мониторинг более 30 тг-каналов. На странице "Настройки" можно настроить отображение каналов в ленте. Также доступны для просмотра комментарии, оставляемые к телеграмм-сообщениям.

Если у Вас есть вопросы по работе Ленты TG или предложения по её развитию или Вы хотите предложить канал для включения в мониторинг, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой новости или воспользуйтесь формой обратной связи.

Надеемся, что "Лента TG" повысит оперативность информирования читателей, существенно расширит информационные возможности портала и будет востребована пользователями наряду с традиционной лентой новостей СМИ.

ВПК.name

  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
14.09.2006
Завод авиационных подшипников осваивает методы эффективного управления персоналом
04.09.2006
Уральский оптико-механический завод инвестирует в развитие систем управления предприятием
04.09.2006
Следующая ближневосточная война станет космической
01.09.2006
Состояние и перспективы космической деятельности Российской Федерации
31.08.2006
Правительство России намерено активизировать работу по созданию технопарков в стране
18.08.2006
В МНИИРЭ "Альтаир" создан имитатор-тренажер корабельного ЗРК "Штиль-1"
17.08.2006
Компания «ДиалогНаука» получила лицензии ФСБ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы