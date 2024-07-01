Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name

ВПК.name открывает новое направление – мониторинг сообщений телеграмм-каналов

Лента TG формируется и непрерывно обновляется на основе сообщений ведущих телеграмм-каналов, позволяет пользователям ВПК.name получать оперативную информацию из сети Telegram и быть в курсе важнейших событий в таких областях как: политика, ход СВО, появление технических новинок, развитие промышленности, выполнение ГОЗ и т.д.

В настоящее время проводится мониторинг более 30 тг-каналов. На странице "Настройки" можно настроить отображение каналов в ленте. Также доступны для просмотра комментарии, оставляемые к телеграмм-сообщениям.

Если у Вас есть вопросы по работе Ленты TG или предложения по её развитию или Вы хотите предложить канал для включения в мониторинг, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой новости или воспользуйтесь формой обратной связи.

Надеемся, что "Лента TG" повысит оперативность информирования читателей, существенно расширит информационные возможности портала и будет востребована пользователями наряду с традиционной лентой новостей СМИ.