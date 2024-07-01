Договор между Россией и КНДР показывает степень их единства - генсек НАТО

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников очень серьезно отнестись к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, так как он показывает, насколько два государства едины.

"Их соглашение о взаимной обороне просто подчеркивает, насколько они сейчас слажены, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - сказал Столтенберг в интервью агентству "Ренхап".

Он также отметил, что НАТО приветствует "любую крупную поддержку" Киева со стороны Южной Кореи.