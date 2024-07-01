Войти
Интерфакс-АВН

Договор между Россией и КНДР показывает степень их единства - генсек НАТО

483
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников очень серьезно отнестись к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, так как он показывает, насколько два государства едины.

"Их соглашение о взаимной обороне просто подчеркивает, насколько они сейчас слажены, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - сказал Столтенберг в интервью агентству "Ренхап".

Он также отметил, что НАТО приветствует "любую крупную поддержку" Киева со стороны Южной Кореи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
Похожие новости
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
23.03.2009
Судьба ракеты
16.03.2009
США планируют реформировать НАТО и в перспективе заменить обновленным альянсом ООН
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы