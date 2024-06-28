"Украина – как пылесос". Что означает соглашение ЕС и Киева по безопасности

Политолог Кот: соглашение ЕС и Украины – попытка заболтать на время ситуацию
Подписание соглашения между Евросоюзом и Украиной в сфере безопасности прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот.
Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе с Владимиром Зеленским соглашение о взаимных обязательствах в области безопасности.
Срок действия документа – 10 лет.
Соглашение предусматривает оказание Украине военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, подготовку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование территории. Также договор предполагает обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии".
В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот высказал мнение, что практическая польза для Киева от подписанного документа невелика.
По его словам, на подписание соглашения влияли политические факторы.