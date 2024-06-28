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РИА Новости

"Украина – как пылесос". Что означает соглашение ЕС и Киева по безопасности

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Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Hoslet

Политолог Кот: соглашение ЕС и Украины – попытка заболтать на время ситуацию

Подписание соглашения между Евросоюзом и Украиной в сфере безопасности прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот.

Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе с Владимиром Зеленским соглашение о взаимных обязательствах в области безопасности.

Срок действия документа – 10 лет.

Соглашение предусматривает оказание Украине военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, подготовку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование территории. Также договор предполагает обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии".

В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот высказал мнение, что практическая польза для Киева от подписанного документа невелика.

"Это соглашение несет в себе исключительно медийный потенциал, потому что ЕС сам по себе не является военной организацией. Это сугубо экономический союз, да и тот трещит по швам, потому что Украина, как пылесос, высасывает ресурсы изо всех, кто так или иначе проявляет к ней участие. Относиться к этому серьезно, наверное, не стоит, все эти подписанные документы не стоят даже бумаги, на которых они зафиксированы. Украина независимо от того, какие она совершает пируэты вместе со своими западными покровителями в информационном пространстве, в реальности проигрывает на линии фронта", – сказал политолог.

По его словам, на подписание соглашения влияли политические факторы.

"Это попытка пролонгировать, каким-то образом на время заболтать ситуацию. Самое главное для Украины, самое главное для европейских чиновников – это дотянуть до выборов в США и постараться, насколько это возможно, не дискредитировать (президента США Джо) Байдена больше, чем он делает это сам. А все остальное особого значения не имеет", – полагает Юрий Кот.
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